الإثنين 07 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الإنتاج الحربي: معرض الدفاع العالمي بالرياض منصة عالمية للتوافق العملياتي

جريدة الدستور

أكد المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن معرض الدفاع العالمي يمثل منصة عالمية للتوافق العملياتي في قطاع الدفاع عبر المجالات الخمسة لصناعة الدفاع (البر، البحر، الجو، الأمن، والأقمار الصناعية)؛ وذلك خلال مشاركته في افتتاح معرض الدفاع العالمي بالرياض.

وقال الوزير - في بيان لوزارة الإنتاج الحربي اليوم - إنه من المقرر أن تُعرض خلال المعرض أحدث التطورات التكنولوجية في هذا المجال من جميع أنحاء العالم، مشيرًا إلى مشاركة الوزارة بنماذج للعديد من المنتجات العسكرية المتطورة التي تقوم بإنتاجها من ذخائر وأسلحة ومعدات.

وأضاف أن الجناح المصري بالمعرض يقع على مساحة عرض تبلغ 300م2 تضم منتجات عسكرية متنوعة لشركات وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع والشركة العربية العالمية للبصريات، مشيراً إلى أن مشاركته بالمعرض تأتي في ضوء دعوة أحمد العوهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية للمشاركة بالمعرض في إطار العلاقات المترابطة بين الجانبين والحرص على الاطلاع على أحدث تكنولوجيات التصنيع في مجال الصناعات الدفاعية.

وأشاد الوزير مرسي بحرص الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية على أن يكون "معرض الدفاع العالمي" متكاملاً وفريداً من نوعه بحيث يوفر للمصنعين المحليين والعالميين والجهات المعنية بقطاع الصناعات العسكرية والأمنية ولكافة المهتمين من الزوار منصة موحدةً تحت سقف واحد، مضيفاً أن المعرض يمثل إضافة إلى سلسلة معارض الدفاع الدولية على مستوى العالم، مثمناً مشاركة الجانب السعودي وعلى رأسها الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية في معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "EDEX" في نسختيه الأولى عام 2018 والثانية عام 2021.

من جانبه، أوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أن الوزير "مرسي" أشار إلى أن مشاركة وزارة الإنتاج الحربي بمعرض الدفاع العالمي تؤكد على مدى عمق العلاقات بين البلدين والتكامل في المجالات كافة، مشيدًا بقدرة القائمين على المعرض على تنظيمه بهذا الشكل الذي يليق بالمملكة بالرغم من ظروف جائحة كورونا، كما أشاد بحرص المنظمين على الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تحافظ على صحة وسلامة المشاركين بالمعرض.
 

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