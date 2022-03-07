كوريا الجنوبية تعلق جميع المعاملات مع البنك المركزي الروسي

أعلنت وزارة خارجية كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، أن سول قررت تعليق معاملاتها مع البنك المركزي الروسي، في إطار العقوبات الإضافية التي تستهدف القطاع المالي في روسيا.

وذكرت وزارة خارجية كوريا الجنوبية- في بيان لها بحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" في نشرتها باللغة الإنجليزية - أنها قررت فرض عقوبات إضافية ضد روسيا بجانب العقوبات التي تم فرضها في مطلع مارس الجاري، مشيرا إلى أن حكومة كوريا الجنوبية قررت اتخاذ تدابير إضافية ضد روسيا بينها وقف المعاملات مع البنك المركزي الروسي.

وفي وقت سابق، أعرب رئيس كوريا الجنوبية مون جيه، عن تقديره واحترامه لشجاعة وتضحيات الشعب الأوكراني، وذلك خلال مكالمة هاتفية أجراها مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن بارك كيونج مي، المتحدثة باسم مون، قولها إن الرئيس أعرب عن أسفه للأرواح التي فقدت وعن تعازيه للعائلات المكلومة، وذلك خلال المكالمة التي استمرت حوالي 30 دقيقة.

وأعرب عن أمله في أن تعود أوكرانيا إلى السلام والاستقرار في أقرب وقت ممكن، مضيفًا أن كوريا الجنوبية ستكون مع الأوكرانيين، كما أنها ستقدم 10 ملايين دولار أمريكي كمساعدات إنسانية.

من جانبه، طلب زيلينسكي، من كوريا الجنوبية تقديم الدعم المتاح للبلاد للدفاع عن نفسها ضد الغزو الروسي.

وقال الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، إن خطر اندلاع حرب باردة جديدة يلوح في الأفق بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، وحث الحكومة على وضع استراتيجيات للتعامل مع البيئة الأمنية العالمية سريعة التغير.

وذكرت المتحدثة باسم المكتب الرئاسي بارك كيونج-مي، حسب وكالة أنباء كوريا الجنوبية (يونهاب)، أن الرئيس مون، أطلق التحذير خلال اجتماع لمجلس الأمن الوطني، حيث ناقش المشاركون فيه التحديات الأمنية بين عامي 2021 و2030.

وأكد مون، خلال الاجتماع أن الوضع الأمني الحالي شديد التعقيد، بسبب تفشي وباء كورونا، حيث تتنافس الدول على قيادة سلاسل التوريد، واستمرار المنافسة على تصدر التقنيات الجديدة والتحكم فيها، فضلًا عن خطر الحرب الباردة الجديدة، الذي تضخم بسبب الأزمة الأوكرانية.