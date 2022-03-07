نيوزيلندا تسجل 17 ألفًا و602 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة النيوزيلندية، اليوم الإثنين، 17 ألفًا و602 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 240 ألفًا و319 حالة.

وذكر تلفزيون نيوزيلندا أن إجمالي حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس حتى الآن بلغ 65 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة في البلاد 192 ألفًا و608 حالات، بينما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 47 ألفًا و646 حالة.

وكانت وافقت هيئة تنظيم الأدوية في نيوزيلندا (ميدسيف)، مؤقتًا، على استخدام لقاح شركة نوفافاكس الأمريكية المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال الوزير المعني بمتابعة أزمة فيروس كورونا كريس هيبكنز- حسبما ذكر تليفزيون نيوزيلندا الثلاثاء الماضي- إن "ميدسيف" وافقت مؤقتًا على استخدام هذا اللقاح، والمتوقع أن تصل أول شحنة منه إلى نيوزيلندا خلال الأسبوعين المقبلين، مشيرًا إلى أن نيوزيلندا طلبت 10.72 مليون جرعة من اللقاح الأمريكي الصنع، الموفر تحت العلامة التجارية "نوفاكسوفيد".

ومن المقرر أن يكون لقاح "نوفاكسوفيد" متاحًا لمن تبلغ أعمارهم 18 عامًا فما فوق، وسوف يتم إعطاء الجرعة الثانية بعد 21 يومًا من الأولى.

وقد خلصت الدراسة الأولى، التي أجريت على اللقاح في المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، إلى أن اللقاح يعمل على خفض حالات الإصابة بكورونا المصحوبة بأعراض بنسبة 90.4%.. كما أظهرت الدراسة الثانية، التي أجريت في بريطانيا، انخفاضًا مماثلًا في حالات الإصابة المصحوبة بأعراض، كما أوضحت أن نسبة فعالية اللقاح تبلغ 89.7%.

ومن جانبها، قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، إنه سيتم تخفيف القواعد التي تلزم بالتطعيم ضد كوفيد-19 وإجراءات التباعد الاجتماعي بعد انتهاء ذروة سلالة أوميكرون، وذلك في الوقت الذي تجددت فيه الاشتباكات بين محتجين يحتلون شوارع قرب البرلمان والشرطة.

وأغلق آلاف المحتجين الشوارع القريبة من البرلمان في العاصمة ولنجتون منذ أسبوعين بشاحنات وسيارات ودراجات النارية مما زاد الضغط على الحكومة لإلغاء التطعيم الإلزامي.