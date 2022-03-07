ققزة في أسعار الذهب عالميا والأوقية تتخطى 2000 دولار

قفزت أسعار الذهب في بداية تعاملات الأسواق الآسيوية اليوم الاثنين على نحو كبير.

وذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية أن سعر أوقية الذهب تجاوز 2000 دولار بسبب المخاوف من تأثيرات الحرب في أوكرانيا على الاقتصاد العالمي ولجوء المستثمرين إلى السلع التي تعتبر ملاذا آمنا بسبب مخاوف بشأن تأثير حرب أوكرانيا على الاقتصاد العالمي.

ووصل المعدن الثمين إلى ذروته عند 2000.86 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2020.

وشهدت أسعار النفط بداية تعاملات اليوم صعودا كبيرا ليقترب سعر البرميل من 140 دولارا.

كما تشهد أسواق المال العالمية اضطرابات واسعة منذ الحرب الروسية الأوكرانية. إذ بدأت روسيا غزوًا شاملًا لأوكرانيا برًا وبحرًا وجوًَا منذ الخميس الماضي، مؤكدة بذلك أسوأ مخاوف الغرب في أكبر هجوم من دولة على أخرى في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وارتفع الذهب بأكثر من تسعة بالمئة منذ بداية فبراير مع تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية، ويتجه المعدن النفيس صوب تسجيل أفضل أداء شهري منذ يوليو 2020.

وبالنسبة للعملات النفيسة الأخرى قفز البلاديوم بأكثر من سبعة بالمئة إلى 2665.99 دولار للأوقية وهو أعلى مستوياته منذ أغسطس العام الماضي.

وارتفعت الفضة 4.2 بالمئة إلى 25.56 دولار للأوقية، في حين زاد البلاتين 2.7 بالمئة إلى 1121.10 دولار للأوقية.

وارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عام بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن بدء شن "عملية عسكرية" في أوكرانيا، وسط بحث المستثمرين عن ملاذٍ آمن للاضطرابات الجيوسياسية.

وقال جون فيني، مدير تطوير الأعمال في "جارديان جولد أستراليا"، إن هناك هروبًا كبيرًا يحدث في الأسواق العالمية حاليًا نحو الأمان، ويبدو كالعادة أن الملاذ الآمن الحقيقي الوحيد هو الذهب في ظل تراجع أسواق العملات الرقمية.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة ٢.١٪ إلى ١٩٤٩ دولارًا للأوقية، وهو أعلى مستوى له منذ يناير ٢٠٢١، فيما سجلت العقود الآجلة تسليم أبريل ١٩٥١ دولارًا للأوقية في وقت سابق من الجلسة.