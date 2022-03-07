لسريان المياه وعدالة توزيعها.. إنهاء تأهيل 4543.12 كيلو متر من الترع المتعبة

أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، أهمية تنفيذ المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة، بهدق تحقيق مكاسب متعددة منها ترشيد استهلاك المياه، وأيضًا تحديث شبكة الترع، وتحقيق عدالة توزيع المياه المستخدمة في ري الأراضي الزراعية، من خلال حصول المزارعين والمنتفعين على حصة المياه اللازمة.

ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي الزراعية

يأتي ذلك فيما انتهت قطاعات وأجهزة وزارة الموارد المائية والري، اليوم الإثنين، من تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين ١١.٠٧ كيلو متر من الترع المتعبة ليصبح إجمالى المنفذ حتى الآن ٤٥٤٣.١٢ كيلو متر في ٢٠ محافظة بالجمهورية، ضمن أعمال المرحلة الأولى التى تستهدف ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضي الزراعية وحل أزمة عدم وصولها إلى النهايات بالكمية المناسبة، إضافة إلى توفير آلاف من فرص العمل الجديدة.

حل أزمة عدم وصول المياه إلى نهايات الترع

من جانبه قال المهندس محمود السعدي مستشار وزارة الموارد المائية والري للمشروعات، إن الأعمال الجارية لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة تستهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وترشيد الاستهلاك، وأيضًا حل أزمة عدم وصولها إلى نهايات الترع بالكمية المناسبة خلال رى المحاصيل الزراعية، خاصة في فترة أقصى الإحتياجات.

كما أوضح مستشار وزارة الموارد المائية والري لـ"الدستور"، أن المشروع القومى يساهم بدرجة كبيرة في مواجهة التعديات والمخالفات على القطاع المائي، ومنع إلقاء القمامة ومخلفات البناء والحيوانات النافقة في المجارى المائية، لتسهيل سريان المياه إلى الأراضى الزراعية، والحفاظ عليها من الهدر.

الجدير بالذكر أنه يتم تنفيذ خطة أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة بطول سبعة آلاف كيلو متر للمرحلة الأولى في ٢٠ محافظة بالجمهورية، بهدف ترشيد استهلاك المياه.