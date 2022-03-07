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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الإثنين 7-3-2022

سعر صرف الدولار مقابل
سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

أظهرت بيانات شاشات تداول العملات الأجنبية استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك الحكومية والخاصة خلال فترة التعاملات اليوم الإثنين، وذلك رغم ارتفاع السعر بمقدار أربعة قروش، حيث بلغ 15,76 جنيه نظرًا للإقبال الكبير على شرائه لاستيراد السلع الأساسية من الخارج فى ظل الأحداث الحالية، مع تحركات من البنك المركزي المصري لمتابعة معدلات أسعار الصرف لاستمرار استقرار السوق المصرفية.


سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع اليوم

بالإضافة إلى ذلك، استمرت معدلات السحب الطبيعية على العملات الأجنبية مما ساهم في استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في جميع فروع البنوك الحكومية والاستثمارية بمختلف محافظات الجمهورية، خاصة مع توفير كميات الدولار اللازمة للعملاء، واستمرار تدفقات العملة من المصريين بالخارج، والتى ساهمت في توفير الدولار.

 

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى البنك المركزي المصري

فى السياق، استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه، اليوم الإثنين، وبلغ مستوى 15,65 جنيه للشراء و15,76 جنيه للبيع، حسب آخر سعر صرف خلال فترة التعاملات.


سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

كما استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري عند مستوى 15,66 جنيه للشراء، بينما بلغ  15,76 جنيه للبيع خلال التعاملات اليوم.

 

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر

وأيضا كشفت شاشات التداول في فروع بنك مصر، تسجيل سعر صرف الدولار الأمريكي  15,66 جنيه للشراء بينما سجل 15,75 جنيه للبيع.

 

سعر صرف الدولار في بنك القاهرة

كذلك استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند مستوى  15,66 جنيه للشراء بينما سجل 15,75 جنيه للبيع.

 

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

وأيضا شهد بنك الإسكندرية إستمرار معدلات استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه عند مستوى 15,65 جنيه للشراء 15,76 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

كذلك بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري،  15,65 جنيه للشراء بينما سجل 15,75 جنيه للبيع اليوم .


أسعار صرف الدولار في بنك أبو ظبي

وهيمنت معدلات الاستقرار  على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي  بمستوى 15,64 جنيه للشراء بينما سجل مبلغ 15,75 جنيه للبيع.


سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك عوده

كما شهد سعر الدولار في بنك عوده مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار عند مستوى 15,64 جنيه للشراء 15,75 جنيه للبيع خلال التعاملات.

 

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك بلوم

وفي الختام، استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء  عند 15,64 جنيه بينما البيع عند 15,75 جنيه، في بنك بلوم خلال فترة التعاملات .

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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