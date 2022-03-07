الإثنين 07 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فرنسا أرسلت «منتجات طبية» إلى أوكرانيا

منتجات طبية
منتجات طبية

أرسلت فرنسا "منتجات طبية مختلفة" بينها اليود لأوكرانيا تحسباً لوقوع أي حادث نو وي خلال المعارك مع الجيش الروسي، و فق ما أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان.


وقال لودريان لقناة فرانس-2 ردا على سؤال حول إمكان إرسال اليود إلى أوكرانيا "نعم، أرسلنا منتجات طبية مختلفة".


وكان السفير الفرنسي لدى أوكرانيا قال سابقا لقناة "بي اف ام تي في" إنه سيتم خلال الأيام المقبلة إرسال "2,5 مليون جرعة من اليود لدرء أي خطر نووي".


وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أن مباني منشأة زابوريجيا ومفاعلاتها آمنة، وفق الكرملين.


 كان ماكرون هو الذي بادر إلى الاتصال ببوتين الأحد، وفق ما أكد لو دريان لقناة فرانس-2.


وخلال هذه المحادثة التي استمرت ساعدة و45 دقيقة، كرر ماكرون التعبير عن "قلقه الشديد" على أمن المواقع النووية بعد القصف الذي طال في 4 آذار/مارس منشأة زابوريجيا، و فقا لبيان صادر عن الرئاسة الفرنسية.


وقال بوتين إنه "على استعداد لاحترام معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحماية محطات الطاقة" و أ عطى موافقته على "بدء حوار بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية و أوكرانيا و روسيا من أجل ضمان أمن محطات الطاقة"، بحسب ما قالت الرئاسة الفرنسية.


وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي قد اقترح الجمعة زيارة أوكرانيا للتفاوض مع كييف وموسكو على ضمان أمن المنشآت النووية.


وجاء عرض جروسي بعد ساعات قليلة على سيطرة القوات الروسية على منشأة زابوريجيا في أعقاب معارك مع القوات الأو كرانية أدت إلى اندلاع حريق فيها وتخوّف من و قوع حادث نووي.

أوكرانيا فرنسا منتجات منتجات طبية منتج طبية اوكراني

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنوير الحقيقى

الأكثر قراءة

«لحوم فاسدة».. تشميع مطعم شهير فى الجيزة (فيديو)

وزير الاقتصاد الألمانى يحذر من تداعيات انقطاع إمدادات الطاقة من روسيا

مسلسلات رمضان 2022.. طرح البوستر الرسمى لمسلسل «راجعين يا هوا»

نقل غادة عادل إلى المستشفى.. وعكة صحية طارئة

كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 200 ألف إصابة بكورونا لليوم الرابع

وزير الخارجية الفرنسى: لسنا فى حالة حرب مع روسيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

تحديات التنمية.. مؤتمران واحتفالية

محمد العسيري

هزيمة ديستويفسكى.. وظهور مبكر لأغنياء الحرب

عبدالوهاب داود

عن أيام «الهبد الأورجانيك» و«يوم الصمت» فى «بالى»

رشا عبدالمنعم

مَن يحمينا من أن نصبح قتلة؟

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للمرأة

لواء. محسن الفحام

تنمية الأسرة المصرية.. قضية أمن قومى

جمال-أسعد

الحرب الأوكرانية والتفرقة العنصرية

لواء.حمدى البطران

الروس فى مصر (1)

صور

حالة الطقس الآن.. المنخفض الصحراوى يضرب مصر

صور للمنخفض الصحراوي الذي يضرب مصر 2022

صلاة الجنازة على إياد داوود

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يكشف تفاصيل اعتراض طائرتين تابعتين لإيران

بدأت بزيارة سرية.. خطوات إسرائيل للوساطة بين روسيا وأوكرانيا

استشهاد فلسطينى برصاص الاحتلال قرب أحد أبواب الأقصى