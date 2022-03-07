فرنسا أرسلت «منتجات طبية» إلى أوكرانيا

أرسلت فرنسا "منتجات طبية مختلفة" بينها اليود لأوكرانيا تحسباً لوقوع أي حادث نو وي خلال المعارك مع الجيش الروسي، و فق ما أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان.



وقال لودريان لقناة فرانس-2 ردا على سؤال حول إمكان إرسال اليود إلى أوكرانيا "نعم، أرسلنا منتجات طبية مختلفة".



وكان السفير الفرنسي لدى أوكرانيا قال سابقا لقناة "بي اف ام تي في" إنه سيتم خلال الأيام المقبلة إرسال "2,5 مليون جرعة من اليود لدرء أي خطر نووي".



وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أن مباني منشأة زابوريجيا ومفاعلاتها آمنة، وفق الكرملين.



كان ماكرون هو الذي بادر إلى الاتصال ببوتين الأحد، وفق ما أكد لو دريان لقناة فرانس-2.



وخلال هذه المحادثة التي استمرت ساعدة و45 دقيقة، كرر ماكرون التعبير عن "قلقه الشديد" على أمن المواقع النووية بعد القصف الذي طال في 4 آذار/مارس منشأة زابوريجيا، و فقا لبيان صادر عن الرئاسة الفرنسية.



وقال بوتين إنه "على استعداد لاحترام معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحماية محطات الطاقة" و أ عطى موافقته على "بدء حوار بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية و أوكرانيا و روسيا من أجل ضمان أمن محطات الطاقة"، بحسب ما قالت الرئاسة الفرنسية.



وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي قد اقترح الجمعة زيارة أوكرانيا للتفاوض مع كييف وموسكو على ضمان أمن المنشآت النووية.



وجاء عرض جروسي بعد ساعات قليلة على سيطرة القوات الروسية على منشأة زابوريجيا في أعقاب معارك مع القوات الأو كرانية أدت إلى اندلاع حريق فيها وتخوّف من و قوع حادث نووي.