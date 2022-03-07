TikTok يعلق البث المباشر فى روسيا

علق تطبيق TikTok خاصية البث المباشر ونشر محتوى جديد للمستخدمين في روسيا عملا بأحكام القانون الروسي لمكافحة التضليل الإعلامي.

وقالت الشركة: "أولويتنا القصوى هي سلامة موظفينا ومستخدمينا. وبسبب قانون التضليل الإعلامي الجديد في روسيا، ليس لدينا خيار سوى تعليق البث المباشر ونشر المحتوى الجديد على تطبيقنا، وبينما ننظر في التداعيات الأمنية لهذا لن تتأثر خدمة تبادل الرسائل لدينا".

وسيقيّم المشرفون على التطبيق الظروف في روسيا لتحديد موعد استئناف خدماته.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة على قانون "التضليل الإعلامي" الذي ينص على فرض عقوبات جنائية وغرامات مالية على نشر المعلومات المزيفة الرامية لتشويه سمعة الجيش الروسي، والداعية لفرض العقوبات على روسيا.

وعلى صعيد آخر، أعلنت منصة تيك توك TikTok أنها ستبدأ في وضع علامات على مقاطع الفيديو من "بعض" وسائل الإعلام التي تسيطر عليها حكومات الدول.

وذكر موقع "ذا فيرج" التقني أن تلك الخطوة تبدأ في طرح سياستها الجديدة لوسائل الإعلام الحكومية، موضحًا أن تعجيل تلك الخطوة ياتي بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وقالت المنصة إنها بدأت العمل على السياسة الجديد العام الماضي، ويمكن للمستخدمين توقع بدء ظهور التسميات في غضون الأيام القليلة المقبلة.

وقال متحدث باسم تيك توك إنه سيتم تطبيق العلامات على بعض حسابات وسائل الإعلام الحكومية الروسية على الأقل، لكنه لم يحدد أي منها أو عددها، وأن الملصقات ستكون مرئية "عالميًا" بعد طرحها.

وتواجه منصة "تيك توك" الشهير، تحقيقًا من قبل ائتلاف من المدعين العامين في ولايات كاليفورنيا وفلوريدا وكنتاكي الأمريكية بهدف التحقيق في تأثير المنصة المحتمل على الصحة العقلية والبدنية للشباب.

وذكر موقع "ذا فيرج" التقني اليوم الخميس أن مجموعة المحققين تسعى لمعرفة ما إذا كانت طريقة تصميم تيك توك وتشغيلها وتسويقها لها تأثير سلبي على صحة الأطفال والمراهقين والشباب، وفقًا لبيان صحفي صادر عن المدعي العام مورا هيلي من ماساتشوستس.

وتحدد خوارزمية "تيك توك" المحتوى الذي يراه المستخدمون، وقد أثبتت فعاليتها بشكل ملحوظ في الحفاظ على تفاعل المستخدمين مع التطبيق، على الرغم من أن الشركة قد قدمت بعض الأفكار حول كيفية عملها، إلا أنه من الصعب الحصول على فهم دقيق للتفاصيل بخلاف التسريبات.