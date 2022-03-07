الإثنين 07 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البرلمان البريطانى يصوت على إجراءات عقابية متصاعدة ضد النظام الروسى

البرلمان البريطانى
البرلمان البريطانى

يعتزم البرلمان البريطاني التصويت  على إجراءات عقابية تهدف إلى مزيد من الضغط المتصاعد على نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
 

وذكرت الحكومة البريطانية -حسبما أوردت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية- أنها أجرت سلسلة من التعديلات على مشروع قانون الجرائم الاقتصادية، بغرض تكثيف الضغط على نظام بوتين.


ويعتزم المشرعون البريطانيون النظر في التعديلات خلال مجلس العموم، والتي من شأنها أن تسمح للمملكة المتحدة بتطبيق عقوبات أشد وأسرع، وتسمح لبريطانيا بالتحالف بسهولة مع الحلفاء.


كانت المملكة المتحدة قد فرضت بالفعل ما أسمته "أكبر حزمة عقوبات في التاريخ" على روسيا، بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

 

وعلى صعيد آخر، وصف دومينيك راب، نائب رئيس الوزراء البريطاني، الحديث عن تهديد روسيا باستخدام الأسلحة النووية في غزوها لأوكرانيا بأنه كلام فارغ واتباع لسياسة حافة الهاوية، ورفض تصريح الرئيس بوتين الذي شبه العقوبات الغربية بإعلان للحرب.

 

وقال راب لشبكة "سكاي نيوز" ردًا على سؤال بشأن احتمالية حدوث تصعيد نووي من قبل الكرملين: "أعتقد أنه حديث فارغ واتباع لسياسة حافة الهاوية".

 

وأضاف: "لدى (بوتين) سجل حافل من التضليل الإعلامي والدعاية.. هذا تشتيت عن حقيقة هذه القضايا المطروحة- وهو أن هذا غزو غير قانوني ولا يسير وفقًا للخطة".

 

ورفض تصريح بوتين الصادر أمس السبت، والذي شبه عقوبات الغرب بإعلان للحرب.

 

وقال: "العقوبات ليست من أعمال الحرب، القانون الدولي واضح جدًا بشأن هذا.. عقوباتنا مبررة قانونيًا بشكل كامل من الناحية القانونية، ولكنها أيضًا تتناسب مع ما نحاول التعامل معه".

 

كما دعا الصين والهند إلى المساعدة في زيادة الضغط الدبلوماسي على روسيا.

 

وقال راب: "لدى الصين مهمة هنا. ينبغي عليهم التعاون معنا أيضًا- فهي عضو دائم في مجلس الأمن- ونريد من الهند المساعدة أيضًا. نحن بحاجة لزيادة حجم الضغط الدبلوماسي".

المملكة المتحدة روسيا روسي البرلمان فلاديمير بوتين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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