الإثنين 07 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصحة التونسية: تطعيم 461 شخصا خلال ال24 ساعة الماضية

كورونا في تونس
كورونا في تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية أنه تم تطعيم 461 شخصا بلقاح فيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية.


وذكرت وزارة الصحة - في بيان - أن إجمالي الذين تم تطعيمهم منذ انطلاق الحملة خلال مارس الماضي 6 ملايين و336 ألفا و607 أشخاص، حيث تم تطعيم 4 ملايين و663 ألفا و11 شخصا بجرعتين من اللقاح المضاد لكورونا، ومليون و673 ألفا و596 شخصا بجرعة واحدة من لقاح جونسون أومن المصابين سابقا.


وأضافت أن إجمالي الجرعات المقدمة منذ مارس الماضي بلغ 13 مليونا و10 ألاف و53 جرعة، داعية المواطنين التسجيل بالمنصة الصحية.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

فيروس كورونا كورونا وزارة الصحة لقاح فيروس كورونا مواطنين الصحة التونسية

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وائل لطفي

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الصحة التونسية: تطعيم 461 شخصا خلال ال24 ساعة الماضية

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