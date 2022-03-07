وزير التعليم: طلاب الرابع الابتدائى تفوقوا على نظرائهم من 15 دولة

أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي أن طلاب الصف الرابع الابتدائي تفوقوا على طلاب 15 دولة أخرى، بعد الدخول في مسابقة مع الجانب الياباني، مبينا أن الامتحانات كانت من إعداد اليابان ووفقا لمعاييرها التعليمية.

وقال وزير التعليم - في تصريحات مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج (الحكاية) المذاع عبر فضائية (إم بي سي مصر) - إن مناهج الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بنفس المنهجية، ولا تغيير فيها حتى الآن.

وأضاف أن الوزارة تعمل خلال الفترة الحالية على بناء مناهج جديدة تخدم التعليم في مصر، مشددا على أنه سيتم تحضير المعلمين قبل إطلاقها في المدارس.

وتابع الوزير أن النقلة في مناهج طلاب الابتدائية بدأت في الظهور، ولاسيما بعد توافر كتب الفصل الدراسي الثاني، لافتا في الوقت ذاته إلى أن أولياء الأمور أبدوا إعجابهم بالمناهج، بعد التطور الذي شاهدوه على أبنائهم.

وحول الشائعات التي ترددت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تغيير نظام امتحانات الثانوية العامة، أكد وزير التربية والتعليم أن مناهج المرحلة الثانوية لم تتغير.

وأوضح الوزير أن ما تم تغييره هو أسئلة التقييم، بدلا من قياسها مهارة واحدة هي الحفظ والاسترجاع، تغيرت إلى أسئلة تقيس مستويات فهم ومخرجات التعلم.

وأضاف أن التقييم الجديد في الأسئلة لا علاقة له بطريقة تقديم الامتحان، مؤكدا أنه لن تتم العودة إلى شكل الأسئلة قبل عام 2018 ولا تغيير في ذلك.

وتابع وزير التعليم أنه سيتم الكشف -في مؤتمر صحفي نهاية هذا الشهر- عما إذا كان الامتحان ورقيا أو إلكترونيا أو بابل شيت.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن ما تم إنجازه في تطوير منظومة التعليم خلال الخمس سنوات السابقة من عام 2017 حتى 2022، هو أكبر مشروع لتطوير التعليم العام والتحول نحو نظام التعليم الجديد، حيث تم تطوير نظام التعليم من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الرابع الابتدائي، وجارٍ العمل على تطوير النظام من الصف الخامس الابتدائي إلى المرحلة الثانوية وسيتم الانتهاء من هذا التطوير في خلال ثلاث سنوات، وسيتم العمل على إعداد مناهج وفقا لأحدث المعايير العالمية، وكذلك بنوك أسئلة تم إعدادها للمرحلة الثانوية، كما يوجد محتوى رقمي سيتم تصديره للخارج.