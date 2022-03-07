إجلاء الرعايا اللبنانيين العابرين من أوكرانيا إلى بولندا ورومانيا

أعلن الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة في لبنان، اللواء محمد خير، إنهاء عمليات إجلاء جميع الرعايا اللبنانيين الذين تركوا أوكرانيا إلى بولندا ورومانيا، وذلك بعد وصول طائرة من بولندا إلى مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت وعلى متنها 105 من الطلاب اللبنانيين الذين كانوا يتابعون دراستهم الجامعية في أوكرانيا.

جاء ذلك في تصريح للأمين العام للهيئة العليا للإغاثة في لبنان لدى وصوله إلى مطار بيروت عائدًا من بولندا على متن الطائرة التي أقلت الطلاب العائدين من أوكرانيا.

وقال اللواء محمد خير، إن اللبنانيين الموجودين حاليًا داخل الأراضي الأوكرانية في وضع حساس، مؤكدًا وجود اتصالات معهم على الأرض، ولن تقصر معهم الدولة اللبنانية.

وأوضح اللواء محمد خير أن رومانيا عاد منها ما يقارب 500 مواطن لبناني فور فرارهم من أوكرانيا، سواء عن طريق مساعدة هيئة الإغاثة أو بمساعدة أحد رجال الأعمال اللبنانيين الموجودين في رومانيا.

و علي صعيد آخر ، أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن العودة إلى خيار التفاوض هو الأفضل في حل النزاع القائم بين روسيا وأوكرانيا، لأن اعتماد الوسائل السلمية يؤدي إلى حقن الدماء ويجنب أي تداعيات تزيد الخلافات بين الدول عمومًا، والدول المجاورة خصوصًا.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبناني وفدًا من الاتحاد الأوروبي برئاسة السفير رالف طراف سفير الاتحاد الأوروبي بلبنان، وبحضور السفراء والقائمين بالأعمال بسفارات بلجيكا وبلغاريا وألمانيا والدنمارك واليونان واسبانيا وفنلندا وفرنسا والمجر وإيطاليا وهولندا وبولونيا ورومانيا وسلوفاكيا والسويد.

وأشار عون، إلى أن موقف لبنان كان دائما ولا يزال ضد أي عمل حربي أو اعتداء موجه ضد أي دولة حرة ومستقلة، لافتا إلى أهمية اعتماد لغة الحوار والتضامن بين الشعوب والدول خلال الأزمات والحروب.

كما توجه عون، بالشكر للاتحاد الأوروبي لوقوفه إلى جانب لبنان في مختلف الظروف خصوصا بعد انفجار ميناء بيروت البحري عام 2020، مشددًا على أهمية التضامن بين الدول والشعوب خصوصا خلال الأزمات والحروب.

من جانبه، أكد السفير رالف طراف، سفير الاتحاد الأوروبي بلبنان، أن اللقاء هدفه توجيه الشكر للبنان على موقفه في الجمعية العامة للأمم المتحدة من الأزمة في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن لبنان انضم إلى 140 دولة في الأمم المتحدة بإدانته ما وصفه بالهجوم الروسي غير المبرر، مشددًا على أن الاتحاد الاوروبي متضامن مع أوكرانيا ويقف إلى جانبها ويدعو روسيا إلى إيقاف هجومها وسحب قواتها من أوكرانيا واحترام سيادتها واستقلال أراضيها.

وأشار السفير طراف، إلى أن الاتحاد الأوروبى كان له تحرك فاعل إزاء هذه الأزمة، وأصدر حزمة من العقوبات ضد النظام الاقتصادي الروسي وقطاع التكنولوجيا التابع لها.