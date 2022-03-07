الإثنين 07 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البحرية العُمانية تنفذ التمرين البحرى السنوى «خنجر حاد» بمشاركة دول صديقة

البحرية العُمانية
البحرية العُمانية

انطلقت فعاليات التمرين البحري المشترك السنوي (خنجر حاد) الذي تنفذه البحرية السلطانية العُمانية بمنطقة الباطنة البحرية حتى العاشر من الشهر الجاري، وبإسناد من طائرات سلاح الجو السلطاني العُماني ومشاركة مجموعة من السفن العسكرية التابعة لبحريات عدد من الدول التى وصفتها بالصديقة.


وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن تنفيذ هذا التمرين يأتي في إطار الخطط والسياسات التدريبية السنوية التي تنتهجها البحرية السلطانية العُمانية، وخطط تبادل الخبرات العملياتية والتدريبية مع الدول الصديقة في كل ما من شأنه إدامة مستويات الجاهزية والكفاءة العالية لأسطول البحرية السلطانية العُمانية ومنتسبيها في مختلف المجالات العسكرية البحرية، وفق رؤية استراتيجية تتواكب مع المهمات والواجبات الوطنية المنوطة بها.


وقد أبحرت ظهر اليوم من قاعدة سعيد بن سلطان البحرية السفن العسكرية والأطقم المشاركة من البحرية السلطانية العُمانية في فعاليات هذا التمرين متوجهة إلى مسرح العمليات البحري المحدد لتنفيذ التمرين، حيث ستُجرى العديد من الفعاليات العسكرية البحرية المشتركة بين السفن والأطقم المشاركة وفقًا للخطة المرسومة للتمرين.

العسكري سلاح الجو مستوى استراتيجية فعاليات تبادل الخبرات وكالة الانباء سياسات

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وائل لطفي

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