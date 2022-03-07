مصرع وإصابة 6 أشخاص فى ثلاث حوادث متفرقة بالبحيرة

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 4 أخرين بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم الأحد، في 3 حوادث بدائرة محافظة البحيرة.



تلقى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى دمنهور التعليمي يفيد بوصول مصابين في حادث تصادم وعلي الفور انتقل ضباط المباحث وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل عند كينج عثمان اتجاة القاهرة وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص وهم كل من:" حسام محمد أبو ريان، 22 عامًا، محمود جمعة عبد العليم، 11 عامًا، ماجد أحمد حسن، 27 عامًا، مصطفى السيد هنداوي، 21 عامًا"، وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.



وكما لقي طفل مصرعه في حادث إصطدام عربة كارو قرية المهدية التابعة لمركز ابو المطامير، وبالإنتقال والفحص تبين، وفاة عبد الرحمن مجدي لبيب حسن، 7 سنوات، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.



كما تلقى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة حوش عيسي، يفيد بسقوط من أعلى بشارع عبد الواحد فهمي حوش عيسي، وأسفر الحادث عن وفاة رمضان يونس متولي، 52 عاما، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.