الإثنين 07 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير السياحة والآثار يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف المصرى الكبير

اجتماع وزير السياحة
اجتماع وزير السياحة والآثار

ترأس الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير، وذلك بمقر الوزارة بالزمالك.

 

واستهل الوزير الاجتماع بإحاطة أعضاء المجلس بأن إدارة المتحف قد بدأت مشروع لاعتماده كمبنى أخضر وحصوله على شهادة الهرم الأخضر المصري، ليكون أول متحف مصري يحصل على هذا الاعتماد، مقدما التهنئة لإداة هيئة المتحف على هذه الخطوة الهامة والتي من شانها زيادة المردود الاقتصادي.

 

كما أحاط أعضاء المجلس بعدد من القرارات الصادرة عن الاجتماع الذي انعقد برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء في فبراير الماضي بخصوص المتحف والتي من بينها رفع كفاءة وطلاء المباني الواقعة في محيط المتحف، وتلك الواقعة أمامه على طريق "القاهرة- الإسكندرية" الصحراوى، وعلى جانبي الطريق الدائرى، بالإضافة إلى رفع كفاءة وإنارة طريق "القاهرة - الفيوم" الصحراوى من ميدان الرماية حتى الطريق الأوسطى، وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، مع الالتزام بكافة التوقيتات المحددة.

 

وخلال الاجتماع قدم اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة عرضا تقديما استعرض خلاله مستجدات الأعمال بالمشروع، والسيناريو النهائي لمتحف مراكب خوفو، بالإضافة إلى إحاطة المجلس بالانتهاء من إعداد الدراسة الفنية لزيادة الطاقة الاستيعابية لأماكن انتظار السيارات بالمتحف والبدء في تنفيذها، وتقدم الأعمال مع مشغل الخدمات بالمتحف والتي تسير وفقا للتوقيتات المحددة.

 

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة إمكانية فتح المتحف للزيارة فترة مسائية خلال يومي الخميس والجمعة وذلك للاقبال الشديد المتوقع من الزائرين سواء من المصريين أو السائحين  بعد افتتاحه الرسمي.

 

كما تقدم أعضاء المجلس بالشكر لكل من ساهم ويساهم في هذا المشروع العظيم من مختلف التخصصات، مع التأكيد على الالتزام بالتوقيتات المحددة.

مصر اجتماع المتحف المصري المتحف المصري الكبير وزير السياحة والآثار خالد العناني وزير السياحة والآثار

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وائل لطفي

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