الإثنين 07 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الجناح المصرى المشارك فى المعرض السياحى «HUNGEXPO» يشهد إقبالاً من الزائرين

الدكتورة غادة شلبي
الدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحةً

قالت غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، إن الجناح المصري في المعرض السياحي الدولي HUNGEXPO في دورته الـ ٤٥ والذى عُقد بالعاصمة المجرية بودابست، شهد إقبالا كبيرا من الزائرين خلال أيام المعرض سواء لعقد لقاءات مهنية مع ممثلي الشركات السياحية أو لمشاهدة الجناح للتعرف على المقصد السياحي المصري وأنماطه ومنتجاته المتنوعة المتميزة.

وكانا نائب الوزير بيتر سيارتو وزير الخارجية والتجارة المجرى قد افتتحا المعرض، والذي تشارك فيه مصر كضيف شرف.

ألقت نائب الوزير كلمة نقلت خلالها تحيات الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار وخالص تمنياته بالنجاح للمعرض الذي يعد فرصة جيدة للترويج للمقصد السياحي المصرى وإبراز مقوماتها الفريدة، بما يساهم فى زيادة الحركة السياحية الوافدة من المجر إلى مصر.

كما استعرضت خلال كلمتها تجربة مصر في استئناف السياحة المصرية منذ يوليو ٢٠٢٠ في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل حسم في المنشآت الفندقية والسياحية والمتاحف والمواقع الاثرية والمطارات والأنشطة السياحية المتنوعة، مشيرة إلى حرص الوزارة على المتابعة الدورية في هذا الشأن، بالإضافة إلى مجازاة المنشآت الفندقية والسياحية المخالفة.

وأوضحت أن هناك ٧٦ جنسية يمكنها الحصول على التأشيرة السياحية إلى مصر إلكترونيا.

وتحدثت نائب الوزير عن التنوع الذى يزخر به المقصد السياحى المصرى، إضافة إلى المنتجات السياحية الجديدة الجذابة ومن بينها السياحة الريفية وسياحة الطعام، والاماكن التي مرت بها العائلة المقدسة خلاا رحلتها بمصر، مشيرة إلى الجهود المبذولة للعمل على ربط منتج السياحة الثقافية بمنتج السياحة الشاطئية والترفيهية لإثراء تجربة السائح.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية والتجارة المجرى عن سعادته بأن تكون مصر ضيف شرف المعرض لهذا العام 2022، مؤكدا أن مصر تتمتع بمقومات سياحية متعددة ومتميزة، داعياً المواطنين المجريين لزيارة مصر والاستمتاع بهذه المقومات.

وقد حضر الافتتاح السفير محمد الشناوى سفير  مصر لدى المجر، والمستشار إنجى شريف السمنودى، وسكرتير ثانى خالد زاهر بالسفارة المصرية.

وأوضحت نائب الوزير أن وزير الخارجية والتجارة المجرى كان قد زار الجناح المصري المشارك بالمعرض حيث التقى بالوفد المصري المشارك، كما قامت بإهدائه هدية تذكارية، مشيرة إلى أن زيارتها للمجر تهدف إلى دعوة عدد من المدونين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بالمجر لزيارة مصر ونقل تجربتهم لمتابعيهم عبر صفحاتهم على هذه المواقع، بالإضافة إلى دعوة كل من وكالة السياحة المجرية ورابطة شركات السياحة المجرية لزيارة مصر وتعزيز سبل التعاون من خلال عقد اللقاءات مع نظرائهم المصريين، فضلا عن افتتاح الجناح المصرى المشارك في المعرض.

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وائل لطفي

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