الأحد 06 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة مُسن ونجليه إثر مشاجرة بالأسلحة النارية في قنا

طلق ناري
طلق ناري

شهد كوبري صوص بالبحري قمولا، بمركز نقادة غرب محافظة قنا، اليوم الأحد، مشاجرة بالأسلحة النارية أسفرت عن إصابة مُسن ونجليه.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات بورود بلاغ من النجدة بإصابة 3 أشخاص بطلقات ناري إثر مشاجرة بين الأهالي على كوبري صوص في نقادة.

وأسفر الحادث عن إصابة محمد.ح.ت، 63 عامًا، بطلق ناري باليد اليمنى، ونجليه كرم.م.ح، 22 عامًا، بطلق ناري بالقدم اليسرى، وأحمد.م.ح، 23 عامًا، بطلق ناري.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، التي كلفت وحدة المباحث بكشف ملابسات الواقعة. 

محافظة قنا الأسلحة النارية مدير أمن قنا مركز نقادة كشف ملابسات إصابة 3 أشخاص بالأسلحة النارية

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وائل لطفي

التنوير الحقيقى

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