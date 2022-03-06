إصابة مُسن ونجليه إثر مشاجرة بالأسلحة النارية في قنا

شهد كوبري صوص بالبحري قمولا، بمركز نقادة غرب محافظة قنا، اليوم الأحد، مشاجرة بالأسلحة النارية أسفرت عن إصابة مُسن ونجليه.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات بورود بلاغ من النجدة بإصابة 3 أشخاص بطلقات ناري إثر مشاجرة بين الأهالي على كوبري صوص في نقادة.

وأسفر الحادث عن إصابة محمد.ح.ت، 63 عامًا، بطلق ناري باليد اليمنى، ونجليه كرم.م.ح، 22 عامًا، بطلق ناري بالقدم اليسرى، وأحمد.م.ح، 23 عامًا، بطلق ناري.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، التي كلفت وحدة المباحث بكشف ملابسات الواقعة.