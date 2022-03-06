بعد إصابته بجلطة.. شوقى حجاب يطمئن محبيه ويؤكد تحسن حالته الصحية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عددا من الصور للشاعر الكبير وكاتب أدب الطفل شوقى حجاب، من داخل المستشفى الجوى التخصصى بعد إصابته بجلطة فى المخ.

«الدستور» تواصلت مع الشاعر الكبير للاطمئنان على حالته الصحية، مؤكداً أن الأزمة مرت بسلام، قائلا: «أنا بخير في منزلي ووسط أسرتي.

شوقي حجاب شاعر ومخرج مصري، ولد في المطرية - دقهلية عام 1946، تربى في كنف أب أزهري كان يكتب الشعر ويقتني الكتب ويعشق الثقافة، وأم متعلمة تقرأ وتمتلك خيالاً خصباً وتراثاً من الأمثلة الشعبية والحكايات.

على يد أبيه تعلم عروض الشعر وتعرف على مكتبته،وقد ساعده على الاتجاه لكتابة الشعر كل من أبيه وأخيه الأكبر الشاعر المعروف سيد حجاب، ورغم كتابته الشعر والأغنية للكبار، إلاَّ أن الكتابة للطفل لها النصيب الأكبر في اهتماماته، وتميز ابداعه في مجال البرامج والدراما التلفزيونية وكذلك في مسرح الطفل، درس أيضًا الإخراج بمعهد السينما ومارسه.

حصد الشاعر شوقي حجاب، جائزة الدولة التقديرية فرع الآداب عام 2021، مع كل من الدكتور محمد المنسي قنديل، والروائية سلوى بكر، وتبلغ قيمة الجائزة 200 ألف جنيه.

لديه العديد من المؤلفات الشهيرة مثل "سكر وبنجر" و"كوكي كاك" وأغنية "الكتكوت والبيضة" من فيلم "العاشقة" وكلمات أغاني مسلسل "نادي الأصدقاء".

ويعد الشاعر والكاتب شوقى حجاب مبتكر شخصيات (بقلظ وكوكى كاك) وهى من الشخصيات التى كانت نقطة تحول فى حياته الأدبية بعد "ماما سميحة" وعصافير الجنة، وعن شخصياته قال "حجاب" فى لقاء تليفزيوني مع الإعلامية إسعاد يونس: "أن من يقدمون أعمالاً فنية وأدبية للأطفال سيظلون أطفال فى الروح والأداء والرؤية للحياة طالما يعملون بحب وموهبة وإخلاص، مهما كبروا فى عدد السنوات"، مؤكدًا أن شخصيات بقلظ وكوكي كاك وبوجى طمطم سيعودون قريبا للتلفزيون.