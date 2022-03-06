الخارجية الفرنسية: نحن والناتو لسنا في حالة حرب مع روسيا

قال ‏وزير خارجية فرنسا جان ايف لودريان، اليوم الأحد، إنهم وحلف الناتو ليسوا في حالة حرب مع روسيا.

واعتبر وزير خارجية فرنسا في تصريحات له، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين معزول تماما وسيضع روسيا في وضع لا يحتمل، وذلك حسبما أفادت قناة العربية.

وأكد وزير خارجية فرنسا ان باريس تعمل على وقف القتال مشيرا إلى ان الحرب ستعود بالأذى على روسيا.

وكشفت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الأحد، تفاصيل اتصال هاتفي جمع بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وذكرت باريس أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أجرى اليوم الأحد اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، حول العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الرئاسة الفرنسية أن المكالمة الهاتفية بين ماكرون وبوتين استمرت ساعة و45 دقيقة، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأجرى ماكرون محادثات هاتفية عدة مع بوتين منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا يوم 24 فبراير، ومنذ 2021 تحدث الرئيسان عبر الهاتف 14 مرة.

والمكالمة السابقة بينهما جرت يوم الخميس وقال ماكرون بعدها، حسبما نقلته قناة "BFM"، إنه يعتقد أن "الأسوأ لم يأت بعد" في هذه الأزمة.

وفي وقت سابق، أجرى بوتين اتصالا هاتفيا مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حيث أكد "استعداد روسيا للحوار مع السلطات الأوكرانية والشركاء الأجانب بهدف تسوية النزاع".

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، انفتاح موسكو و استعدادها للحوار مع السلطات الأوكرانية والشركاء الأجانب.

وذكر الكرملين في بيان أن الرئيس الروسي أطلع نظيره التركي على سير العملية العسكرية الخاصة للدفاع عن دونباس وأهدافها الرئيسية، كما أكد أن العملية تسير وفقا لما هو مخطط لها ووفقا لجدولها الزمني.

وأعرب بوتين عن استعداد الجانب الروسي للحوار مع السلطات الأوكرانية ومع الشركاء الأجانب من أجل التوصل لحل للصراع الأوكراني، مؤكدا في الوقت نفسه عدم جدوى أي محاولات لإطالة أمد عملية التفاوض، التي تستخدمها قوات الأمن الأوكرانية لإعادة تجميع قواتها ووسائلها.

كذلك شدد بوتين على أن تعليق العملية العسكرية الخاصة ممكن فقط إذا أوقفت كييف الأعمال العدائية واستوفت المتطلبات المعروفة لروسيا.

وأعرب عن أمله في أن يظهر ممثلو أوكرانيا، خلال الجولة المقبلة من المفاوضات المقررة، نهجا بناء أكثر يأخذ في الاعتبار الحقائق الناشئة بشكل كامل.

كما أكد الرئيسان خلال المكالمة على أهمية الحفاظ على الاتصالات عبر وزارتي الخارجية والدفاع بين روسيا البلاد.

وأعرب بوتين عن استعداد روسيا لتقديم كل المساعدة اللازمة للإجلاء الآمن للمواطنين من مناطق القتال في أوكرانيا.

