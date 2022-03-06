«صدمته عربة كارو».. مصرع طفل بقرية المهدية في البحيرة
لقى طفل مصرعه صدمته عربة كارو بقرية المهدية التابعة لمركز أبو المطامير في البحيرة.
تلقى مأمور مركز شرطة أبو المطامير بلاغا من المستشفى العام بوصول عبد الرحمن مجدى لبيب ٧ سنوات ومقيم قرية المهدية دائرة المركز جثة هامدة ادعاء حادث سيارة.
وبالانتقال والفحص تبين لمأمور مركز شرطة أبو المطامير اصطدام عربة كارو بالمجنى عليه ما تسبب فى إصابته التى أودت بحياته.
وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبو المطامير المركزى وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيق.