غدًا.. انطلاق الجولة الثالثة للمفاوضات الروسية الأوكرانية

تستعد أوكرانيا وروسيا، لعقد جولة ثالثة من المفاوضات وذلك بعد مضي أسبوع ونصف الأسبوع على اندلاع الحرب الروسية على الجمهورية السوفيتية السابقة.

وكانت التصريحات الصادرة من الجانبين مؤخرا أفادت بإمكانية عقد هذه الجولة غدا الاثنين.

كان الوفدان الأوكراني والروسي أجريا جولتي مفاوضات في منطقة الحدود البيلاروسية، واتفق الجانبان على وقف لإطلاق النار لمنطقتي ماريوبول وفولنوفاخا لإجلاء المدنيين عبر ممرات إنسانية، لكن هذه المهمة فشلت اليوم مجددا وتبادل الطرفان الاتهامات بعدم الالتزام بالهدنة.

من جانبه، أعرب رئيس وفد التفاوض الأوكراني ديفيد اراشاميا عن رفضه للمطالب الأساسية للجانب الروسي ووصفها بأنها "لا يمكن قبولها".

وقال اراشاميا في مقابلة مع محطة "فوكس نيوز" الأمريكية: "لن أقول إننا سنحرز تقدما بسرعة لأن الكثير من الناس يموتون كل يوم ولاسيما المدنيون".

وأضاف اراشاميا: "الأمر صعب بصراحة، ونحن نحقق بعض التقدم. وهناك مجموعتان تستمعان إلى بعضهما البعض بشكل متبادل وتناقشان أشياء مختلفة بشكل نشط".

وتابع اراشاميا: أن"الأجزاء الوحيدة التي يكاد يكون التوصل إلى اتفاق بشأنها شبه مستحيل هي شبه جزيرة القرم والجمهوريتان (لوهانسك ودونيتسك) اللتان تصر روسيا على أن نعترف باستقلالهما. وهذا أمر لا يمكن قبوله داخل المجتمع الأوكراني".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن قصر الإليزيه، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أن روسيا تسعى إلى تحقيق أهدافها في أوكرانيا "سواء بالوسائل الدبلوماسية أو العسكرية".

ونقل مسؤول في الرئاسة الفرنسية عن الرئيس الروسي قوله لماكرون: إن روسيا ستحقق أهدافها في أوكرانيا "إما بالتفاوض وإما بالحرب"، مضيفا أن الرئيس الروسي شدد على أنه "لا يعتزم" مهاجمة المواقع النووية الأوكرانية.

وقال المسؤول طالبا عدم كشف هويته إن الرئيس الفرنسي لمس لدى بوتين "تصميما كبيرا على تحقيق أهدافه" بما في ذلك "ما يسميه الرئيس الروسي نزع سلاح أوكرانيا وتحييدها".

وطالب بوتين إلى جانب "نزع سلاح" من أوكرانيا"، بالاعتراف بشرعية ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية في العام 2014 واعتبارها أرضا روسية كما الاعتراف باستقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين في شرق أوكرانيا.

وقال المسؤول إن هذه المطالب "غير مقبولة" من جانب الأوكرانيين.

ونفى بوتين أن يكون جيشه قد استهدف المدنيين، بعدما حضّه الرئيس الفرنسي على عدم تعريض المدنيين للخطر التزاما بالقانون الدولي.

وقال المسؤول إن ماكرون رد على بوتين قائلا إن "الجيش المهاجم هو الجيش الروسي" وإنه "ليس هناك ما يدعو للاعتقاد بأن الجيش الأوكراني يعرّض حياة المدنيين للخطر".