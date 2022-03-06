الأحد 06 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تواصل جولات «تدريب المحليات» بمقرات نوابها

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تواصل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جولاتها التدريبية للمحليات، وذلك بدوائر نوابها، وفي هذا الصدد تواجد نادي مدربي التنسيقية هذا الأسبوع في محافظة البحيرة بدائرة النائبة رشا فايز كُليب عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، واستمر التدريب الذي يقدمه نادي مدربي التنسيقية لمدة ثلاثة أيام بشكل مكثف.

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تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين 

 وتضمن التدريب عددا من الموضوعات الهامة، حيث افتتح التدريب النائب محمود بدر عضو مجلس النواب بمحاضرتين بعنوان "الإدارة المحلية في الدستور والقانون"، و"مهام المحليات وأدواتها الرقابية"، وفي اليوم الثاني قدم النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ تدريبًا بعنوان "إدارة الحملات الانتخابية واستخدام السوشيال ميديا في الدعاية الانتخابية". 

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تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين 

واختتم البرنامج في اليوم الثالث النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ، فقدم تدريباََ عن مهارات التواصل والتعامل مع شكاوى المواطنين.

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تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين 

 كانت قد أعلنت النائبة رشا فايز عن الدورة التدريبية بشكل مسبق، وتم فتح باب التسجيل للراغبين، ثم تلا ذلك مرحلة المقابلات الشخصية لتحديد العناصر المناسبة لحضور التدريب.

يأتي هذا في إطار حرص تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على تدريب الكوادر السياسية ونقل خبرات أعضائها ونوابها للراغبين في العمل السياسي.

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تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين 

حضر من نادي مدربي التنسيقية الأستاذة صابرين حجازي أمين سر التنسيقية، وأحمد حسام، ومن لجنة التنظيم يوسف عماد ومعتز بالله مصطفى.

التنسيقية تفتح النقاش حول تداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية على مصر

وتعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم، صالون نقاشي لبحث تداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية على مصر من كافة الجوانب، سواء السياسية والاقتصادية، بالإضافة للجهود التي قامت بها الدولة منذ اندلاع تلك الحرب لعودة الطلاب المصريين الذين يدرسون في أوكرانيا.

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تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين 

من المقرر أن يشارك في الصالون السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج والنائب محمد عزمي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ والأستاذ احمد ناجي قمحة رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية وبسنت جمال باحث بوحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة بالمركز المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية ويديره النائب طارق الخولي، ومن المقرر أن يعرض الصالون في بث مباشر على الصفحة الرسمية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين 
تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين جولاتها التدريبية النائبة رشا فايز ك ليب الإدارة المحلية في الدستور والقانون مجلس الشيو

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنوير الحقيقى

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