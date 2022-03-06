«لحوم فاسدة».. تشميع مطعم شهير فى الجيزة (فيديو)

شن حي الهرم وقطاع هضبة الأهرام وإدارات البيئة والطب البيطري والتموين ومراقبة الصحة والتغذية في الجيزة حملة على المطاعم والماركت والأسواق بحدائق الأهرام لمراجعة تواريخ الصلاحية للمنتجات المعروضة للمواطنين وسلامة المنتجات الغذائية وضبط المخالفات.

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع مطعم مشويات بقطاع هضبة الأهرام في المنطقة ٢٧٣ ن غير مرخص ومخالف للاشتراطات البيئية والصحية بجانب ضبط لحوم مفرومة وكفتة فاسدة، بعد تلقي شكاوى من المواطنين.

وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة.