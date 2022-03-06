تجنبا للطقس السيء.. أبرز الأفكار للاستمتاع بالجلوس في المنزل

لم يعد هناك سبيلا سوى البقاء في المنزل، خاصة بعد إعلان هيئة الأرصاد الجوية عن انتشار الرياح المحملة بالأتربة على عدد من المناطق في القاهرة الكبرى والمحافظات، ما أدى إلى تغيير البعض الخطط الخاصة بهم سواء السفر أو التواجد خارج المنزل.

في السطور التالية نقدم عدد من الأفكار التي يمكن من خلالها الاستمتاع بالتواجد في المنزل من خلال أفكار مختلفة، بحسب ما ورد في موقع «EverydayHealth».

مشاهد فيلم جديد:

قد لا تتمكن الأسرة في كثير من الأحيان من التواجد معًا لفترات طويلة داخل المنزل بسبب انشغال كل مهم بأمور أخرى تخص حياته، لذلك تعتبر القرارات الخاصة بالأرصاد والتي تنصح بصعوبة التواجد في الخارج، فرصة مناسبة لتجمع الأسرة حول فيلم جديد.

قراءة كتاب:

كثير منا يقف عند صفحة معينة من الكتاب لا يجد الوقت لكي يستكمل القراءة فيها، وتعتبر هذه الأوقات فرصة مناسبة لاستكمال ما تبقى من قراءة الكتب.

التواصل من الأصدقاء:

يمكن أن يتم تحويل الاتفاق على أن يكون في منزل أحد الأصدقاء بدل من أن يكون في الخارج وسوف تتمكنوا من خلال هذه الطريقة بالاستمتاع بالتواجد إلى جوار بعضكم البعض، بوقت أطول من الخارج.

استكمال أعمال متأخرة:

هناك الكثير من الأعمال التي يأخر أصحابها القيام بها لأجل غير مسمى بسبب الأحداث اليومية التي يتعرض لها الإنسان، وربما تعتبر هذه الأجواء مجال مناسب لتصفية كل الأعمال المتأخرة، هذا بالإضافة إلى القدرة على تصفية الذهن من الأفكار والأعمال التي تؤرق الإنسان طوال أيام الأسبوع.

جدير بالذكر، أن أصحاب الأمراض المزمنة، أمراض الصدر والحساسية لا يجب أن يتركوا المنزل في ظل هذه الأجواء المحملة بالأتربة، ما يؤثر بالسلب على الصحة العامة لهم.