مسلسلات رمضان 2022| أمير كرارة وأمينة خليل في بلغاريا لتصوير مشاهد «العائدون»

يكثف المخرج أحمد نادر جلال، جلسات تصوير مشاهد مسلسل “العائدون” الذي يخوض بطولته الفنان أمير كرارة والفنانة أمينة خليل، استعدادًا لعرضه خلال موسم الدراما الرمضانية 2022.

وظهر الثنائي “كرارة وأمينة” داخل كواليس العمل أثناء تصوير أحد مشاهد المسلسل في بلغاريا، وتعد الصورة الأولى التي تجمعهما داخل الكواليس.

وقالت أمينة خليل إنها تجسد دور"نادين"، مؤكدًة أن شخصيتها ستكون مفاجأة للجمهور حيث تختلف كثيرًا عن أدوارها السابقة، وستنال إعجاب وتعاطف الجمهور.

وأضافت في تصريحات صحفية لها، أن مسلسل العائدون ليس جزءًا ثانيًا من مسلسل "هجمة مرتدة"، الذى قدم فى رمضان الماضى، كما روج البعض.

وأكدت أن فريق العمل صور العديد من مشاهد الأكشن فى الأردن، على أن يستكمل جلسات التصوير في بلغاريا خلال الأيام المقبلة.

“العائدون” يجمع بين أمير كرارة وأمينة خليل وذلك بعد 11 سنة من مشاركتهما سوياً في مسلسل "المواطن اكس" والذى شهد انطلاق أمير كرارة نحو النجومية، وكذلك أمينة خليل التي كانت في بداياتها الفنية وقتها.

مسلسل العائدون مستوحى من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020، ولها علاقة بمتغيرات كثيرة في المنطقة العربية، وكيف تتعامل الدولة المصرية مع التهديدات التي تعرضت لها في هذه المرحلة.

المسلسل من تأليف باهر ديودر وإخراج أحمد نادر جلال وبطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد فراج، وجيهان خليل اسلام جمال، محمد عز، هاجر الشرنوبى، ميدو عادل، صبرى عبد المنعم، وعدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم محمد ممدوح وكذلك نجوم عرب منهم أحمد الأحمد وجنيد زين الدين.