الأحد 06 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسلات رمضان 2022| أمير كرارة وأمينة خليل في بلغاريا لتصوير مشاهد «العائدون»

كرارة وأمينة خليل
كرارة وأمينة خليل

يكثف المخرج أحمد نادر جلال، جلسات تصوير مشاهد مسلسل “العائدون” الذي يخوض بطولته الفنان أمير كرارة والفنانة أمينة خليل، استعدادًا لعرضه خلال موسم الدراما الرمضانية 2022.

وظهر الثنائي “كرارة وأمينة” داخل كواليس العمل أثناء تصوير أحد مشاهد المسلسل في بلغاريا، وتعد الصورة الأولى التي تجمعهما داخل الكواليس.

وقالت أمينة خليل إنها تجسد دور"نادين"، مؤكدًة أن شخصيتها ستكون مفاجأة للجمهور حيث تختلف كثيرًا عن  أدوارها السابقة، وستنال إعجاب وتعاطف الجمهور.

وأضافت في تصريحات صحفية لها، أن مسلسل العائدون ليس جزءًا ثانيًا من مسلسل "هجمة مرتدة"، الذى قدم فى رمضان الماضى، كما روج البعض.

وأكدت أن فريق العمل صور العديد من مشاهد الأكشن فى الأردن، على أن يستكمل جلسات التصوير في بلغاريا خلال الأيام المقبلة.

“العائدون” يجمع بين أمير كرارة وأمينة خليل وذلك بعد 11 سنة من مشاركتهما سوياً في مسلسل "المواطن اكس" والذى شهد انطلاق أمير كرارة نحو النجومية، وكذلك أمينة خليل التي كانت في بداياتها الفنية وقتها.

مسلسل العائدون مستوحى من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020، ولها علاقة بمتغيرات كثيرة في المنطقة العربية، وكيف تتعامل الدولة المصرية مع التهديدات التي تعرضت لها في هذه المرحلة.

المسلسل من تأليف باهر ديودر وإخراج أحمد نادر جلال وبطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد فراج، وجيهان خليل اسلام جمال، محمد عز، هاجر الشرنوبى، ميدو عادل، صبرى عبد المنعم، وعدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم محمد ممدوح وكذلك نجوم عرب منهم أحمد الأحمد وجنيد زين الدين.

مسلسلات رمضان أمير كرارة أمينة خليل مسلسل هجمة مرتدة الفنانة أمينة خليل محمود عبد المغني مسلسلات رمضان 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنوير الحقيقى

الأكثر قراءة

«حريق محطة زابوريجيا».. فيديو أرعب العالم وأشعل «السوشيال ميديا» (تحليل بيانات)

نقل غادة عادل إلى المستشفى.. وعكة صحية طارئة

«التموين»: «مفيش قرش ساغ زيادة على السلع فى منافذ الوزارة»

«الأرصاد» تكشف الأماكن المتأثرة بـ«العاصفة الترابية»

«لحوم فاسدة».. تشميع مطعم شهير فى الجيزة (فيديو)

تباين الإصابات بكورونا في الدول العربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

تحديات التنمية.. مؤتمران واحتفالية

محمد العسيري

هزيمة ديستويفسكى.. وظهور مبكر لأغنياء الحرب

عبدالوهاب داود

عن أيام «الهبد الأورجانيك» و«يوم الصمت» فى «بالى»

رشا عبدالمنعم

مَن يحمينا من أن نصبح قتلة؟

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للمرأة

لواء. محسن الفحام

تنمية الأسرة المصرية.. قضية أمن قومى

جمال-أسعد

الحرب الأوكرانية والتفرقة العنصرية

لواء.حمدى البطران

الروس فى مصر (1)

صور

حالة الطقس الآن.. المنخفض الصحراوى يضرب مصر

صور للمنخفض الصحراوي الذي يضرب مصر 2022

صلاة الجنازة على إياد داوود

محطة تل أبيب

المزيد

بدأت بزيارة سرية.. خطوات إسرائيل للوساطة بين روسيا وأوكرانيا

استشهاد فلسطينى برصاص الاحتلال قرب أحد أبواب الأقصى

«بينيت» يتحدث إلى رئيس الوزراء الأوكراني للمرة الثالثة خلال 24 ساعة