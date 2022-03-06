الأحد 06 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تفاصيل آلية تصويت الجمهور في مرحلة المفتاح الذهبي من برنامج «الدوم»

الدوم
الدوم

تستمر المنافسة ضمن حلقات برنامج اكتشاف المواهب الغنائية والتمثيلية وتقديم البرامج الدوم وذلك ضمن المرحلة الثانية "المفتاح الذهبي"، من أجل التأهل للمرحلة النهائية من البرنامج.

ويتدخل تصويت الجمهور لإنقاذ المتسابقين وذلك بدءً من يوم 5 مارس من أجل التصويت لـ10 مشتركين في الثلاث فئات "التمثيلية والغنائية و تقديم البرامج" وذلك من خلال ارسال ارقام المتسابقين على رقم 4050.

ويشارك في عضوية لجنة التحكيم الفنانة ليلى علوي والموسيقار نادر عباسي والمخرج تامر محسن.

برنامج الدوم تطلقه الشركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية، ومن إنتاج شركة "ميديا هب سعدي - جوهر"، وشارك في عضوية لجنة تحكيم مرحلة الـ60 ثانية بفئة التمثيل الفنانة يسرا، والمخرج مروان حامد و الفنان عمرو يوسف، وفي فئة الغناء يشارك كل من الفنان حميد الشاعري والشاعر أمير طعيمة والملحن عمرو مصطفى، أما في فئة البرامج تضم لجنة التحكيم مكونة من الاعلامية القديرة نجوى ابراهيم والإعلاميتين لميس الحديدي وچاسمين طه.

وتتراوح أعمار المشاركين من الذكور والإناث بين 16 و 28 سنة  للغناء والتمثيل أما التقديم من 21 لـ28 سنة من جميع المحافظات المصرية حيث تم اجراء اختيارات لـ15 ألف مشترك.

وكانت الأولوية في الاختبارات للمشتركين المتقدمين عبر الموقع الرسمي و ليس بأسبقية الحضور من خلال تنظيم كبير وضخم،كما يشترط على المتسابقين ان يستقروا في القاهرة.

وخلال الحلقات الثلاثة الماضية تأهل 15 متسابقا للمرحلة الثانية من البرنامج بعد اختيار لجنة التحكيم لهم للصعود بسكل مباشر كما ينافش عدد من المتسابقين المتواجدين في القائمة التالية بالصورة على تصويت الجمهور للعبور للمرحلة التالية

شركة المتحدة للخدمات الإعلامية الفنانة ليلى علوي المتحدة للخدمات الإعلامية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تامر محسن برنامج اكتشاف المواهب شركة ميديا هب

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وائل لطفي

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