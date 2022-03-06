الأحد 06 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفاصيل إحالة عصابة التجارة بالأعضاء البشرية للجنايات

محكمة
محكمة

أصدرت جهات التحقيق المختصة قرارا يقضي بإحالة أستاذ أمراض باطنة شهير وآخرين إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامهم بتكوين تشكيل جماعة إجرامية منظمة لتجارة الأعضاء البشرية.

يذكر أن تشكيل العصابة يضم 4 متهمين وهم (خالد ف أ، 46 سنة أستاذ مساعد أمراض باطنة وكلى بمركز الكلى والمسالك بالمنصورة و"ع م"، 33 سنة، سكرتير بعيادة الدكتور "خ"، و"ا.ح"- 63 سنة نجار و"م. ز" 51 سنة سمسارة عقارات).

ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمين في قرار إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية تهم أنهم كونوا جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والاتجار في البشر، بأن تعاملوا في الأشخاص الطبيعيين بمختلف الصور.

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