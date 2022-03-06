حبس متهم بترويج الهيروين في الساحل

قررت النيابة العامة بالساحل، اليوم، حبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بترويج المواد المخدرة ومصادرة المضبوطات.

بداية الواقعة تعود إلى أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو تيج بأسيوط، حال استقلاله إحدى السيارات الأجرة، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر، مبلغ مالي، هاتف محمول.

اعترف بمواجهته بالاتجار في المواد المخدرة وأفاد بتحصله على المواد المخدرة من أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القليوبية مقابل مبلغ مالي، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق، التي أصدرت قرارها المتقدم.