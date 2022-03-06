الأحد 06 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«Freedom Music» تعلن موعد انطلاق الموسم الثاني من برنامج «راب چيم»

انطلاق الموسم الثاني
انطلاق الموسم الثاني من برنامج «راب چيم»

أعلنت “Freedom Music” عن انطلاق الموسم الثاني من برنامج اكتشاف المواهب "راب چيم"  في منتصف العام الجاري 2022.

ويخوض المشاركون على منصة "راب چيم"  أول اختبار غنائي حقيقي لهم لاجتياز المرحلة الأولى المكونة من حلقتين والانتقال إلى "مرحلة المواجهة" المكونة أيضًا من حلقتين، تمهيداً للتنافس على لقب "راب چيم" في الحلقة الخامسة الختامية المباشرة عبر Freedom Music.

وضمت لجنة تحكيم الموسم الأول مجموعة من نجوم ومشاهير الراب مثل: “ويجز، شاهين، الجوكر، وأبيوسف”. 

كما تعتزم فريدوم ميوزك استضافة عدد كبير من نجوم الراب في المنطقة العربية في لجنة تحكيم الموسم الثاني.

وفاز بالموسم الأول من "راب جيم" مطرب الراب علي بابا ، وحصل على باقة دعم كاملة تضمنت تسجيل ألبوم كامل، وانتاج فيديو كليب، تسويق، وتوزيع مقدمة من فريدوم ميوزك.

وكانت آخر أعمال Freedom Music برنامج "مرايا" وكان ضيوفه خلال الحلقات الماضية عدد كبير من النجوم منهم :أحمد الفيشاوي، امير عيد كايروكي، شارموفرز، عزيز مرقة، مروان بابلو، مروان موسي، حمو بيكا، ابيوسف، مسار اجباري، شاهين، عنبة، احمد بسيوني .

حلقة سيون مسار اجباري توزيع ذكر أمل النجوم عنبة عزيز مرقة المرحلة الاولي

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنوير الحقيقى

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