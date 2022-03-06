الأحد 06 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

آخر أخبار حالة الطقس في مصر بالتفصيل

الطقس
الطقس

أعلنت هيئة الارصاد الجوية عدم استقرار حالة الطقس، حيث تشهد ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على كافة الأنحاء  حتي الجمعة المقبل ليسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء دافئ علي السواحل الغربية حار على جنوب البلاد.

حالة الطقس 

كما تشهد القاهرة وبعد المحافظات طقس شديد البرودة ليلاً علي كافة الأنحاء اعتبارًا من الاثنين 7 مارس: مع انخفاض في درجات الحرارة علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد.

وتشهد القاهرة الكبرى ومناطق من الوجه البحرى وشمال الصعيد ومدن القناة وخليج السويس وسيناء مازالت تحت تأثير نشاط  الرياح المثيرة للرمال والأتربة. التى أدت إلى تدهور الرؤية الأفقية الافقية علي بعض المناطق.

آخر أخبار حالة الطقس في مصر

كشفت هيئة الارصاد انه من المتوقع ان تتراجع درجات الحرارة في بعض الأحيان علي مناطق السواحل الشمالية ومحافظات مطروح والاسكندرية والبحيرة كفرالشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد.

وأضافت الأرصاد في بيان رسمي لها احتمال سقوط امطار علي فترات متقطعة بنسبة 20٪؜.

حالة الطقس  

وتوقعت هيئة الأرصاد أيضًا، سقوط أمطار خفيفة علي مناطق جنوب الدلتا والقاهرة الكبري علي فترات متقطعة بنسبة ٢٠٪؜ تقريبا ومن المتوقع أيضًا سقوط شبورة مائية في الصباح الباكر علي بعض الطرق المؤدية الي القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وكذلك مدن القناه ووسط سيناء.

آخر أخبار حالة الطقس في مصر

وترصد الدستور لقرائها درجات الحرارة  اليوم في عدد من المحافظات

القاهرة الكبرى: العظمي اليوم 24 والصغري 21

الإسكندرية: العظمي ٢٤ الصغري ٢١

الوجة البحري :العظمي ٢٤ الصغري ١٢

شرم الشيخ : العظمي  ٢٠ الصغري ١٢

الغردقة : العظمي ٢٦ الصغير ١٥

شمال الصعيد  العظمي ٢٧ الصغري ١١

جنوب الصعيد العظمي ٣٥ الصغري ١١

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درجات الحرارة حالة الطقس اليوم مطروح والاسكندرية هيئة الارصاد انخفاض في درجات الحرارة

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وائل لطفي

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