«صناعة النواب» توصي بسرعة تنفيذ خدمات النقل الإلكترونية

أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس معتز محمود، أن الموانئ الجافة بالمساحات وبها مناطق حرة تكون بالتنسيق مع وزارة الاستثمار.

كما أوصت اللجنة خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، بسرعة تنفيذ المنظوم "خدمات النقل الإلكترونية" المنصة الإلكترونية.

جاء ذلك أثناء مناقشة دور وزارة النقل في موضوع ربط منظومة المجمعات الصناعية بشبكة الطرق القومية، وإنشاء موانئ جافة جديدة للمناطق الصناعية مع ربط المُصدرين إلكترونيًا بهذه الموانئ لتسهيل إجراءات التخليص الجمركي وآلية تدعيم أساطيل النقل البري لنقل الحاويات بالمناطق الصناعية وأثره في تخفيض تكلفة النقل الداخلي.

ومن جانبه، قال النائب معتز محمود إن الدولة قامت بعمل شبكات طرق وكانت الطرق قديمًا تعاني من الزحام، موضحًا أنه بعد التوسع أصبح هناك أزمة في سيارات النقل في الداخل أو إحضار المواد الخام من الموانئ وأصبح هناك احتكار من بعض السيارات، فأصبح عدد السيارات أقل من احتياجات السوق لنقل السلع.

وعلق عماد الدين محمود مستشار رئيس جهاز تنظيم النقل البري الداخل والدولي، أن هناك أزمة بالفعل في وسائل النقل، وهناك ارتفاع معين في بعض المواسم، موضحًا أن هناك تطبيقات إلكترونية للتخفيف من حدة الأزمات التي قد تقابل البعض، كما أن هناك 20 شركة تحظو خطي أولى عبر التقديم للمنصة وهي على وشك الإصدار.

وأكد «محمود»: لاحظنا أنه لا بد من وجود تطبيقات إلكترونية تنظم هذه الأمور وستسهم في تخفيض الأسعار، وتساعد علي التنظيم.

وأوضح ممثل الحكومة أن منصة خدمات النقل البري عبارة عن موقع إلكتروني يقدم في مرحلته الأولى، خدمات استخراج بطاقات تشغيل المركبات والتراخيص والتصاريح والموافقات والإفراجات للناقلين سواء كانوا أفراد أو مؤسسات، وهي واحدة من أسس تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، ولرفع كفاءة المنصة فقد تم ربطها بكل الجهات ذات العلاقة بقطاع النقل البري «وزارة الاستثمار – وزارة العدل – وزارة الداخلية - جهاز تنمية التجارة الداخلية – هيئة التنمية الصناعية - ...…»، للتحقق من الوثائق المصدرة من تلك الجهات لتسهيل عملية الإصدار للتراخيص والموافقات والإفراجات والتصاريح عن البعد وبدون عناء.

وأشار إلي أن مستخدمي منصة خدمات النقل البري LTRA PLATFORM هم الأفراد والمؤسسات المالكة لوسائل النقل البري ووكلاء النقل.

بطاقة تشغيل مركبة/ مقطورة

هي بطاقة تشغيل المركبات مقطورة تتضمن كل البيانات المتعلقة بالمركبة، وتلك البيانات تشمل (صاحب المركبة - رقم اللوحة - رقم الشاسيه - النشاط الممارس للمركبة – موقف الترخيص – رقم عقد الاسناد للعملية)، وبناءً على ذلك فإنه اعتبارًا من 1 ديسمبر عام 2020 سوف يتم تطبيق نظام بطاقة تشغيل مركبة/ مقطورة، وسوف يطلب من جميع مالكي المركبات التجارية، سواء للأفراد أو الشركات، الحصول على "بطاقة تشغيل مركبة من منصة خدمات النقل LTRA PLATFORM.