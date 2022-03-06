الأحد 06 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سفيرنا لدى غينيا يحتفى بمنتخبى مصر للشابات والناشئات لكرة اليد (صور)

احتفال المنتخبات
احتفال المنتخبات المصرية

احتفى السفير تامر كمال المليجي، سفير مصر لدى كوناكري، بمنتخبي مصر للشابات مواليد 2002 والناشئات مواليد 2004 لكرة اليد خلال مشاركة المنتخبين في بطولة كأس إفريقيا للشابات، وبطولة كأس إفريقيا للناشئات. 

واستضافت غينيا بطولتي كأس إفريقيا للشابات من 17 إلى 26 فبراير الماضي، وبطولة كأس إفريقيا للناشئات من 27 فبراير إلى 4 مارس الجاري. 

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وحرص السفير المصري على التواصل مع المنتخبين قبل وصولهما إلى كوناكري وطوال فترة إقامتهما، وذلك من أجل العمل على التغلب على أي معوقات قد تواجه البعثتان.

كما شهد وبصحبته أعضاء السفارة المصرية وعدد من أبناء الجالية المصرية المقيمة في كوناكري مباريات المنتخبيّن، وحرص أيضًا على استقبال المنتخبين في دار السكن وإقامة حفل عشاء على شرف أعضائهما.

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وأعرب السفير المصري لرئيس البعثتين الكابتن عبده عبدالوهاب عضو الاتحاد المصري لكرة اليد، وأعضاء المنتخبين والجهازين الفنيين عن خالص تقديره للجهد الذي تم بذله منذ بداية المباريات وحتى المباراة النهائية في كل بطولة والروح القتالية العالية التي تميز بها كافة أعضاء المنتخبين.

وتوج مجهود منتخب فتيات مصر مواليد 2004 بالفوز بالبطولة الإفريقية بعد النجاح في تحقيق الفوز في كافة المباريات التي خاضوها.

وحظي منتخب مصر للشابات مواليد 2002 بالمركز الثاني والميدالية الفضية؛ الأمر الذي أدى إلى تأهل منتخب الناشئات مواليد 2004 للمشاركة بصفته بطل إفريقيا في بطولة كأس العالم للناشئات المقرر إقامتها في جورجيا أغسطس القادم، وكذلك تأهل منتخب الشابات مواليد 2002 وصيف بطل إفريقيا للمشاركة في بطولة كأس العالم للشابات المقرر إقامتها في سلوفينيا هذا العام.

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