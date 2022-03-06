الأحد 06 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع وإصابة 6 في حادث تصادم ببني سويف

حادث
حادث

لقي شخص مصرعه وأصيب 5 اليوم، في حادث تصادم دراجة بخارية بتوك توك على طريق الفيوم بني سويف الزراعي القديم أمام مدخل قرية الحاجر.

تلقى اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف، إخطارا من اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، بوقوع حادث تصادم دراجة بخارية مع توك توك بطريق الفيوم - بني سويف الزراعي القديم، أمام مدخل قرية الحاجر، مما أسفر عن مصرع شخص وتفحم جثته وإصابة 5 آخرين.

انتقلت 3 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع شخص مجهول الهوية، بعد أن تفحمت جثته، وإصابة أشرف جابر عبد الجيد 49 عامًا، مصاباً باشتباه كسر بالساق والذراع الأيمن، ومبروك عمر السيد 45 عامًا، مصابا بكدمات واشتباه كسر بالكتف الأيسر، وعلاء ربيع محمد 30 عامًا، مصاباً باشتباه كسر بالقدم الأيمن، وخالد علي بكري 25 عامًا، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج، ورجب ربيع محمد 37 عامًا مصاباً بجروح وكدمات.

 جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى الجامعي، والمصابين إلى قسم الاستقبال لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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