الأحد 06 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

مطالبات من الفنانين لتعديل البروتوكول المبرم بين نقابة المهن التمثيلية و«المالية»

النائب مصطفي سالم-
النائب مصطفي سالم- وكيل لجنة الخطة والموازنة

شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مطالبات من الفنانين لتعديل البروتوكول المبرم بين نقابة المهن التمثيلية ووزارة المالية بشأن ضريبة القيمة المضافة، خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أيمن محسب بشأن تضرر الفنانين من ضريبة القيمة المضافة.

وقال النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة: القانون يطبق على الجميع ولا يستثني أحد"، مطالبا الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بإعداد مذكرة وتقديمها للضرائب حول مشاكل التطبيق، وأن يتقدم بالتعديل التشريعي الذي يراه مناسبا لحل الأزمة".

 وقالت ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: "نقدر أهمية وقيمة القوى الناعمة، ودورنا التشريع والتعديل التشريعي هو الحل و حكم المحكمة الدستورية العليا أيد تطبيق قانون القيمة المضافة".

وأضافت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: "ننتظر إما تعديل تشريعي من النواب  أو الحكومة والسلطة التنفيذية تطبق القانون دون تمييز"، مستطردة: لا يستطيع أحد مخالفة القانون ولابد من التطبيق  واللجنة سبق و دعقدت حوار مجتمعي كبير حول هذا القانون الذي صدر بعد الموافقة عليه من جميع الأطراف وكلنا تحت طائلة القانون ".

وقال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن القانون يحتاج تعديل تشريعي لأن القيمة المضافة مسئولية المستفيد من الخدمة، مضيفا: "بتتعمل قضايا للمتهربين وفيه ط ناس كثير تتضرر من ذلك، وتحدثت مع وزير المالية في إجراء التعديل على أرض الواقع والقيمة المضافة مطبقة في العالم".

وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: "نسهل للناس الإجراءات ولا إعفاء لأحد لأن الدولة في حاجة لكل جنيه تحتاجه نظرا لأزمة التضخم التي يشهدها العالم".

من جانبه، قال الفنان أشرف عبد الباقي: "بنطلع الحلقة مجانا بدون  الحصول على أي مبلغ، ويطلب مني أن أدفع ضريبة قيمة مضافة، وطول الوقت يتقال اننا بنتهرب وطول الوقت بدافع عن نفسي وهناك من ركب صوتي الإذاعي لعمل فني قديم على فيديو كليب جديد  كارتون  لا علاقة بي، وطالبوني أن أدفع قيمة مضافة وجابوه من السوشيال ميديا " .

فيما قال أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية: "كيف أدفع ضريبة على برنامج أتحدث فيه عن دور القوى الناعمة،  وتابع: "يحرمونا من الظهور للحديث في الإعلام كقوى ناعمة ومعنديش مشكلة تزيد الضرائب لكن صعب أروح كل شهر والمحاسبين يحصلوا على رواتب شهرية من الفنانين حتى اللي مش بيشتغلوا، والفنانة سميرة أحمد بتدفع للمحاسب وبقالها 5 سنوات لا تعمل، طيب تدفع فلوس على ايه".

لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب مطالبات نقابة المهن التمثيلية وزارة المالية ضريبة القيمة المضافة طلب الإحاطة النائب أيمن محسب

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