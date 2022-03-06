الفريق أسامة عسكر يشهد البحث الرئيسى لكلية القادة والأركان

شهد الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، البحث الرئيسى لكلية القادة والأركان، فى إطار خطة الأنشطة البحثية للقوات المسلحة.

وألقى اللواء أ ح أحمد محمود صفى الدين، مدير كلية القادة والأركان، كلمة قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة التى قدمت أوجه الدعم للارتقاء بالمستوى العلمى بكلية القادة والأركان، مشيرًا إلى أن فعاليات هذا البحث تأتى فى ظل تسارع التطور التكنولوجى فى نظم التسليح العالمية، مؤكدًا على الدور الرئيسى الذى تقوم به القوات المسلحة فى تحديث قدراتها بما يمكنها من حماية ركائز الأمن القومى المصرى.

الفريق أسامة عسكر

شارك فى إعداد البحث نخبة من الخبراء الاستراتيجيين والباحثين بكلية القادة والأركان، وانتهى البحث إلى تقديم عدد من التوصيات والآليات المقترحة لتطور الفكر الاستراتيجي، بما يضاهي التطور التكنولوجى لنظم التسليح.

وفى نهاية البحث، نقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لكافة المشاركين بالبحث، مشيدًا بأهمية البحث وما تناوله من دراسات تسهم فى دعم التخطيط الاستراتيجي للقوات المسلحة، وبما يمكنها فى تنفيذ المهام التى توكل إليها بأسس علمية مدروسة.

حضر البحث عدد من قادة القوات المسلحة وأعضاء هيئة التدريس بكلية القادة والأركان.