بلينكن: تقارير موثوقة عن ارتكاب روسيا جرائم حرب في أوكرانيا

أفاد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم الأحد، أن "تقارير موثوقة للغاية" تشير إلى ارتكاب روسيا جرائم حرب في هجومها على أوكرانيا، في مقابلة أجرتها معه شبكة سي إن إن الأميركية.

وقال بلينكن "اطلعنا على تقارير موثوقة للغاية عن هجمات متعمدة على مدنيين ترقى إلى جرائم حرب" مؤكدا أن الولايات المتحدة "تنظر" في هذه المعلومات.

واعتبر وزير الخارجية متحدثا من مولدافيا بعدما زار بولندا على الحدود الأوكرانية، أن الحرب قد "تستمر لبعض الوقت" لكنه رأى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "محكوم عليه بالهزيمة" في أوكرانيا.

وقال "الانتصار في معركة لا يعني الانتصار في الحرب. والسيطرة على مدينة لا تعني السيطرة على قلب الشعب الأوكراني وروحه".

وتابع "الشعب الأوكراني أثبت أنه لن يرضخ لفلاديمير بوتين أو روسيا ولن يسمح له بأن يحكمه".

وتواصل القوات الروسية في اليوم الحادي عشر من غزو أوكرانيا تقدمها نحو كييف في الشمال مستهدفة المدن الأوكرانية بعمليات قصف أسفرت عن مقتل 351 مدنيا وجرح أكثر من 700 آخرين، كما تسببت بتهجير أكثر من 1,5 مليون شخص خارج بلادهم، بحسب الأمم المتحدة.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لشئون اللاجئين، فيليبو جراندي، اليوم الأحد، إن أكثر من 1.5 مليون لاجئ أوكراني فروا إلى البلدان المجاورة في غضون عشرة أيام، في أسرع أزمات اللاجئين تطورًا في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وكتب على "تويتر": "عبر أكثر من 1.5 مليون لاجئ من أوكرانيا إلى البلدان المجاورة في 10 أيام.. في أسرع أزمات اللاجئين تطورًا في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية".