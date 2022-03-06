الأحد 06 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الكرملين: بوتين يحمّل أوكرانيا مسئولية أحداث 3 مارس عند محطة زابوريجيا النووية

بوتين
بوتين

قال «الكرملين» إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتهم، اليوم الأحد، متطرفين أوكرانيين بارتكاب حادثة وقعت يوم الثالث من مارس، في محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا.

وسأل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بوتين، عبر الهاتف، عن حريق في أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا.

وقال الكرملين: "أبلغ فلاديمير بوتين (ماكرون) باستفزاز المتطرفين الأوكرانيين في منطقة محطة الطاقة النووية زابوريجيا، ومستويات الإشعاع طبيعية".

كما اتهم بوتين أوكرانيا بمنع المدنيين من مغادرة ماريوبول.

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