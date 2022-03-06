الأحد 06 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مذكرة تفاهم بين السعودية والجزائر لمكافحة الجريمة والإرهاب وغسل الأموال

النائب العام السعودي
النائب العام السعودي الشيخ سعود بن عبدالله المعجب

وقعت المملكة العربية السعودية والجزائر مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الجريمة والإرهاب وغسل الأموال والجرائم المتعلقة بالمخدرات والجرائم التي تمسّ الأنظمة المعلوماتية وجرائم تداول النقود.

وأوضحت وكالة أنباء السعودية (واس) أن المذكرة وقعها النائب العام السعودي الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، ووزير العدل الجزائري عبدالرشيد طبي، عقب لقائهما اليوم الأحد بمقر النيابة العامة في الرياض، حيث استعرضا سبل تعزيز التعاون الثنائي.

واطلّع وزير العدل الجزائري على عرض مرئي يظهر تشكيل واختصاصات النيابة العامة، والحوكمة الرقمية النيابية المتطورة التي تعتمدها النيابة العامة في معالجة القضايا الجزائية.

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