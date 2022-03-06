مذكرة تفاهم بين السعودية والجزائر لمكافحة الجريمة والإرهاب وغسل الأموال

وقعت المملكة العربية السعودية والجزائر مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الجريمة والإرهاب وغسل الأموال والجرائم المتعلقة بالمخدرات والجرائم التي تمسّ الأنظمة المعلوماتية وجرائم تداول النقود.

وأوضحت وكالة أنباء السعودية (واس) أن المذكرة وقعها النائب العام السعودي الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، ووزير العدل الجزائري عبدالرشيد طبي، عقب لقائهما اليوم الأحد بمقر النيابة العامة في الرياض، حيث استعرضا سبل تعزيز التعاون الثنائي.

واطلّع وزير العدل الجزائري على عرض مرئي يظهر تشكيل واختصاصات النيابة العامة، والحوكمة الرقمية النيابية المتطورة التي تعتمدها النيابة العامة في معالجة القضايا الجزائية.