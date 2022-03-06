الأحد 06 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البحرين تبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع الجزائر وطاجيكستان

عبد اللطيف بن راشد
عبد اللطيف بن راشد الزياني

بحث وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم الأحد، مع سفير الجزائر لدى بلاده عبدالحميد أحمد خوجة، سبل تعزيز التعاون والتنسيق الثنائي المشترك في مختلف المجالات، بما يلبي المصالح المشتركة.


وأوضحت وكالة أنباء البحرين «بنا» أنه تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.


وفي سياق متصل، بحث الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم، مع سفير طاجيكستان لدى البحرين بهادور محمود زودة شريفي، علاقات الصداقة والتعاون الوثيقة التي تجمع بين البلدين في ظل الرغبة المشتركة لتعزيزها وتنميتها في كافة المجالات، بما يخدم المصالح والتطلعات المشتركة للبلدين والشعبين، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات والقضايا محل الاهتمام المشترك.

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