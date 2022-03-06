الأحد 06 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

هيئة الملاحة السنغافورية تطالب السفن بتجنب مناطق النزاع فى أوكرانيا

هيئة الملاحة البحرية
هيئة الملاحة البحرية والموانئ في سنغافورة

تواصلت هيئة الملاحة البحرية والموانئ في سنغافورة مع مشغلي السفن التي ترفع علم سنغافورة في المناطق المتأثرة بالنزاع في أوكرانيا، لتقديم المشورة لهم بشأن التدابير الأمنية الواجب عليهم اتخاذها، بما يتضمن تجنب التجارة في تلك المناطق إذا لزم الأمر.

وذكرت قناة (آسيا نيوز) الإخبارية، اليوم الأحد، أن الإجراءات الأخرى تشمل طلب إعلان أمني لتقييم واجهة السفن والميناء، ومراقبة الوضع في البحر الأسود وبحر آزوف عن كثب، فضلاً عن مراجعة التحذيرات من سلطات الموانئ والبحرية المحلية ذات الصلة.

وقالت هيئة الملاحة "إن هناك سفينة واحدة مسجلة في سنغافورة حاليًا في ميناء أوكراني وسفينة أخرى مسجلة في سنغافورة في ميناء روسي في البحر الأسود اعتبارًا من 5 مارس الجاري"، مشيرة إلى أن السفن وطواقم العاملين سالمين وبصحة جيدة، ولا يوجد سنغافوريون على متن هذه السفن.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت، في وقت سابق، أن ناقلة نفط ترفع علم سنغافورة قد تقطعت بها السبل في ميناء ميكولايف الأوكراني منذ 24 فبراير الماضي، عندما بدأت العملية العسكرية الروسية، وبعدما أوقفت روسيا الشحن التجاري في بحر آزوف في نفس اليوم.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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