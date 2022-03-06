الاتحاد الإفريقى والأمم المتحدة يناقشان تعزيز التعاون الاستراتيجى

أكد مفوض الاتحاد الإفريقي للشئون السياسية والسلام والأمن السفير أديوي بانكول أهمية تعزيز التنسيق والتشاور والتعاون مع الأمم المتحدة.

أشار بانكول- في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأحد- إلى أنه شدد خلال فعاليات اللقاء الذي استضافته ولاية نيويورك بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة للتنسيق والتشاور في كل القضايا ذات التعاون المشترك، على تعزيز ديناميكية الشراكة بين الجانبين مع إيلاء أهمية كبرى بمبادئ التعاون والتواصل والتنسيق في العلاقات المشتركة.

وأشاد بالمحادثات الثرية والمتعمقة خلال اللقاءات من أجل تعزيز التعاون الاستراتيجي للاتحاد الإفريقي مع الأمم المتحدة في الشئون السياسية والسلام والأمن.