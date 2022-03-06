رئيس مهرجان أفلام حقوق الإنسان التونسي: مصر شريك رئيسي في كل الدورات

أكدت ريم بن منصور، رئيس المهرجان الدولي لأفلام حقوق الإنسان في تونس، المقرر انطلاق دورته السابعة بعد غد الثلاثاء ، أن السينما المصرية حاضرة دائما في كل دورات المهرجان بحكم انتاجها النوعي في الفن السابع(السينما) واهتمامها بقضايا إنسانية تتماشى مع خيارات المهرجان.

وقالت ريم بن منصور - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، اليوم الأحد - إن مصر في هذه الدورة ستكون أحد أهم المشاركين في المهرجان من خلال عروض الأفلام، واللقاءات الفكرية والندوات إلى جانب فيلم الافتتاح المصري.

وأضافت: أن مصر شريك رئيسي في كل دورات المهرجان بحكم مكانتها الفنية الإقليمية، حيث تشارك في المهرجان بثلاثة أفلام سينمائية، فيلم الافتتاح: "النهاردة يوم جميل"، وفيلم في المسابقة الرسمية لمنال خالد بعنوان "حمام سخن"، وفيلم خارج المسابقة في عرض خاص لهالة جلال بعنوان " من القاهرة".

وأوضحت أن اختيار فيلم مصري في الافتتاح يتزامن مع الاحتفاء بالسنة الثقافية التونسية- المصرية 2021/ 2022 .. مشيرة إلى أن فيلم الافتتاح سيعرض لأول مرة في تونس وهو عمل حديث الإنتاج.

وأشارت إلى أن فعاليات الدورة السابعة للمهرجان "الدولي لأفلام حقوق الإنسان" التونسي تنطلق تستمر حتى 12 مارس الجاري، ومن المقرر أن يكرّم المهرجان في دورته السابعة ليليا لخوة والممثلة آمال الهذيلي والممثلة درة زروق، وتشارك فيه 19 دولة.