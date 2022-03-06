الأحد 06 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الدولية للصليب الأحمر: فشل المحاولة الثانية لعمليات الإجلاء من «ماريوبيل» الأوكرانية

اللجنة الدولية للصليب
اللجنة الدولية للصليب الأحمر

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر "إن المحاولة الثانية لإجلاء ما يصل إلى 200 ألف شخص من مدينة ماريوبول الأوكرانية، والتي كان مقرر أن تجرى اليوم، قد فشلت"، مشيرة إلى أن فشل المحاولة، أمس واليوم، يؤكد عدم وجود اتفاق مفصل وفعال بين أطراف النزاع.


وأضافت اللجنة الدولية- في بيان بجنيف بعد ظهر اليوم الأحد- أنها ليست ولا يمكن أن تكون بأي حال من الأحوال الضامن لاتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين أو تنفيذه، مؤكدة أنها تعمل على تسهيل الحوار بين الأطراف حول الممر الأمن للمدنيين بصفتها وسيطا إنسانيا محايدا وغير متحيز.


وأوضحت أنه ومن أجل تحقيق الممر الآمن للمدنيين بمستويات الثقة المطلوبة، فلابد من اتفاق الطرفين فيما بينهما ليس فقط من حيث المبدأ، ولكن أيضا على التفاصيل والمعايير، وبما يشمل الوقت المحدد والمواقع وطرق الإخلاء والتفاصيل اللوجستية الأخرى، إضافة إلى الأشخاص الذين قد يتم إجلاؤهم طواعية، وكذلك ما إذا كانت الاتفاقية تسمح أيضا بتقديم المساعدة إلى المدن.


ولفتت اللجنة إلى أنها بحاجة إلى ضمانات أمنية مرضية لكي تعمل، مبينة أن فرقها بدأت اليوم العمل في فتح طريق الإخلاء من ماريوبول، حيث تظل مستعدة للمساعدة في تسهيل المزيد من المحاولات إذا توصل الطرفان إلى اتفاق مفصل، وعلى أن يكون للأطراف وحدهم التنفيذ والاحترام.


وذكرت اللجنة الأطراف بأن الموظفين والمركبات والمباني التي تحمل شعارات الصليب الأحمر يتمتعون بالحماية بموجب القانون الدولي، وكذلك الشارات نفسها التي يجب عدم إساءة استخدامها، كما جددت التذكير بالتزاماتهم باحترام القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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