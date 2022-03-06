ملك الأردن يتسلم رسالة خطية من الرئيس الجزائرى

سلم وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، رسالة خطية من الرئيس عبد المجيد تبون، خلال استقبال ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين، له اليوم الأحد في عمان، هنأه فيها بالذكرى المئوية لتأسيس المملكة الأردنية الهاشمية.



وذكرت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان اليوم، أن اللقاء شكل فرصة لاستعراض العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وآفاق تعزيزها، فضلا عن تبادل وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع على الساحة الدولية وتداعياتها المحتملة على المنطقة العربية، في منظور القمة العربية التي ستحتضنها الجزائر في غضون هذا العام.



وأوضحت الخارجية الجزائرية أن الزيارة تندرج في إطار الجهود الرامية إلى توطيد علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين، وتعزيز وتيرة التشاور الثنائي حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



وأكد وزيرا الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، والأردني أيمن حسين عبد الله الصفدي، أهمية تعزيز التشاور والتنسيق السياسي الثنائي، وذلك خلال محادثاتهما اليوم، على هامش الزيارة الرسمية إلى المملكة الأردنية الهاشمية بصفته مبعوثا خاصا للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.



وأضاف البيان أن المحادثات مع وزير الخارجية الأردني تركزت حول السبل الكفيلة بإعطاء زخم أكبر لعلاقات التعاون بين البلدين على ضوء الدورة التاسعة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي، اتفق الوزيران على ضرورة إجراء تقييم شامل لمجمل الاتفاقيات الثنائية ودراسة إمكانية تعزيز وتكييف الإطار القانوني لتشجيع التبادلات التجارية والاستثمارات البينية.