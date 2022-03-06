الأحد 06 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الداخلية الجزائرى يبحث مع نظيره السعودى تعزيز التعاون الثنائى

وزير الداخلية الجزائري
وزير الداخلية الجزائري كمال بلجود

بحث وزير الداخلية الجزائري، كمال بلجود، مع نظيره السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.


جاء ذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها بلجود إلى المملكة العربية السعودية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام.


وأوضحت وزارة الداخلية الجزائرية، في بيان، اليوم الأحد، أن بلجود سيشارك في فعاليات معرض الدفاع العالمي، الذي انطلقت فعالياته اليوم في الرياض ويستمر حتى 9 مارس الجاري.


ويضم المعرض مستقبل صناعة الدفاع عبر استعراض أحدث التطورات التقنية التي توصل لها العالم، لاسيما في ميدان أنظمة التوافق العملياتي عبر مجالات الدفاع المختلفة.

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