بسرعة 135 ميلًا.. سلسلة أعاصير مدمرة تضرب غرب الولايات المتحدة

سلطت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، الضوء على سلسلة العواصف القوية التي ضربت ولاية ايوا التي تقع في غربي الولايات المتحدة الامريكية.

وقالت الصحيفة إن ما لا يقل عن سبعة أشخاص لقوا مصرعهم ، بينهم طفلان في الولاية أيوا، حيث تعرضت المجتمعات في جميع أنحاء الولاية للضرب بسبب ما قالت السلطات إنه يبدو أنه أعاصير.

كما قالت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية إن الصور ومقاطع الفيديو تشير إلى حدوث أضرار ناجمة عن إعصار مع سرعة رياح تزيد على 135 ميلاً في الساعة.

وقال مسئولون إن ست وفيات وقعت في مقاطعة ماديسون والسابعة في شاريتون، وهي مدينة في مقاطعة لوكاس.

وقال ديوجينيس أيالا، مدير وكالة إدارة الطوارئ في مقاطعة ماديسون ، إن أربعة بالغين أصيبوا في مقاطعة ماديسون ، من بينهم ثلاثة كانوا في حالة خطيرة وواحد أصيب بجروح خطيرة.

وقال أيالا في مؤتمر صحفي: "أفضل شيء يمكن للمجتمع القيام به هو عدم الذهاب إلى هذه المناطق، دع الناس الذين يعيشون هناك - دعهم ينظفوا. امنحهم بعض المساحة. هذا أمر مدمر للغاية لمجتمعنا".

كما قالت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية إن الفحص الأولي للصور ومقاطع الفيديو من جميع أنحاء مدينة وينترست ، وهي مدينة في مقاطعة ماديسون ، يشير إلى حدوث أضرار ناتجة عن إعصار مع سرعة رياح تزيد عن 135 ميلاً في الساعة.

وقال مسئولون إن فرق المسح التابعة للوكالة ستواصل التحقيق في الأضرار اليوم الأحد.

وأظهر مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي وتم تسجيله جنوب وينترست آثار الطقس القاسي متمثلة في أكوام من الحطام والدخان و انقلاب سيارة رأسًا على عقب.

وقال مايك لامب ، منسق إدارة الطوارئ في مقاطعة لوكاس ، إن الأعاصير "شائعة إلى حد ما" في ولاية أيوا. وأضاف: "إنه ليس حدثًا غير مألوف، لكن الأعاصير بهذه الضخامة التي تسبب الضرر نادرة أو نادرة."