الأحد 06 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بسرعة 135 ميلًا.. سلسلة أعاصير مدمرة تضرب غرب الولايات المتحدة

اعاصير ايوا
اعاصير ايوا

سلطت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، الضوء على سلسلة العواصف القوية التي ضربت ولاية ايوا التي تقع في غربي الولايات المتحدة الامريكية.

وقالت الصحيفة إن ما لا يقل عن سبعة أشخاص لقوا مصرعهم ، بينهم طفلان في الولاية أيوا، حيث تعرضت المجتمعات في جميع أنحاء الولاية للضرب بسبب ما قالت السلطات إنه يبدو أنه أعاصير.

كما قالت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية إن الصور ومقاطع الفيديو تشير إلى حدوث أضرار ناجمة عن إعصار مع سرعة رياح تزيد على 135 ميلاً في الساعة.

وقال مسئولون إن ست وفيات وقعت في مقاطعة ماديسون والسابعة في شاريتون، وهي مدينة في مقاطعة لوكاس.

وقال ديوجينيس أيالا، مدير وكالة إدارة الطوارئ في مقاطعة ماديسون ، إن أربعة بالغين أصيبوا في مقاطعة ماديسون ، من بينهم ثلاثة كانوا في حالة خطيرة وواحد أصيب بجروح خطيرة.

وقال أيالا في مؤتمر صحفي: "أفضل شيء يمكن للمجتمع القيام به هو عدم الذهاب إلى هذه المناطق، دع الناس الذين يعيشون هناك - دعهم ينظفوا. امنحهم بعض المساحة. هذا أمر مدمر للغاية لمجتمعنا".

كما قالت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية إن الفحص الأولي للصور ومقاطع الفيديو من جميع أنحاء مدينة وينترست ، وهي مدينة في مقاطعة ماديسون ، يشير إلى حدوث أضرار ناتجة عن إعصار مع سرعة رياح تزيد عن 135 ميلاً في الساعة.

وقال مسئولون إن فرق المسح التابعة للوكالة ستواصل التحقيق في الأضرار اليوم الأحد.

وأظهر مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي وتم تسجيله جنوب وينترست آثار الطقس القاسي متمثلة في أكوام من الحطام والدخان و انقلاب سيارة رأسًا على عقب.

وقال مايك لامب ، منسق إدارة الطوارئ في مقاطعة لوكاس ، إن الأعاصير "شائعة إلى حد ما" في ولاية أيوا. وأضاف: "إنه ليس حدثًا غير مألوف، لكن الأعاصير بهذه الضخامة التي تسبب الضرر نادرة أو نادرة."

ارصاد الولايات المتحدة الأرصاد الجوية العواصف اعاصير مدمرة إدارة الطوارئ

رئيس التحرير

وائل لطفي

معضلة التنمية فى مصر

الأكثر قراءة

نقل غادة عادل إلى المستشفى.. وعكة صحية طارئة

لماذا استقرت إصابات كورونا في مصر الأسابيع الماضية؟

«الأرصاد» تكشف الأماكن المتأثرة بـ«العاصفة الترابية»

استمرت لـ105 دقيقة.. اتصال هاتفى بين ماكرون وبوتين حول الأزمة الأوكرانية

التخطيط: ارتفاع مستوى أداء مصر فى تنفيذ الأجندة الإفريقية إلى 45%

بسرعة 135 ميلًا.. سلسلة أعاصير مدمرة تضرب غرب الولايات المتحدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للمرأة

لواء. محسن الفحام

تنمية الأسرة المصرية.. قضية أمن قومى

جمال-أسعد

الحرب الأوكرانية والتفرقة العنصرية

لواء.حمدى البطران

الروس فى مصر (1)

حسين دعسة

الجيش الروسى يقطف النووى عن شجرة أوكرانيا!

د. منى حلمى

أقترح مقررًا تعليميًا ثابتًا منذ الطفولة اسمه "حب وانصاف وتطهير الحرية"

علي سعدة

فولتير ومعركة التنوير

د.أحمد الخميسى

العنصرية بين المعرفة والتكوين

صور

حالة الطقس الآن.. المنخفض الصحراوى يضرب مصر

صور للمنخفض الصحراوي الذي يضرب مصر 2022

صلاة الجنازة على إياد داوود

محطة تل أبيب

المزيد

بدأت بزيارة سرية.. خطوات إسرائيل للوساطة بين روسيا وأوكرانيا

استشهاد فلسطينى برصاص الاحتلال قرب أحد أبواب الأقصى

«بينيت» يتحدث إلى رئيس الوزراء الأوكراني للمرة الثالثة خلال 24 ساعة