محافظ المنوفية يقيل رئيس قرية مليج لتدني مستوى النظافة

تفقد ظهر اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أعمال رصف ورفع كفاءة طريق شبراباص بطول 750 م ومسطح 9000 م، تنفيذ مديرية الطرق وبتكلفة 4 ملايين و750 ألف جنيه.

يأتي هذا في إطار جولات محافظ المنوفية الميدانية لمتابعة معدلات تطوير قطاع الطرق للوقوف على آخر مستجدات الأعمال وتذليل المعوقات لدفع منظومة العمل، رافقه المهندس شعبان الشبراوي مدير مديرية الطرق، والأستاذ سمير عتريس رئيس حي غرب شبين الكوم.

وتابع محافظ المنوفية أعمال وضع الطبقة الرابطة من ميدان الإسعاف باتجاه طريق شبراباص وحتى بحر سيف بنسبة تنفيذ 60 %، وأشار مدير مديرية الطرق إلى أن تنفيذ أعمال الرصف تتم على قدم وساق وسيتم الانتهاء من وضع الطبقة الرابطة الثلاثاء القادم وعقب ذلك سيتم وضع الطبقة الأسفلتية السطحية بالطريق الأسبوع القادم.

ووجه المحافظ القائمين بتسريع وتيرة العمل والإلتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية المقررة، كما أكد أنه سيتابع بنفسه الأسبوع القادم نهو كافة الأعمال بالطريق بإعتباره طريق رئيسى وحيوى ،لافتاً إلى أن هناك متابعات دورية لكافة أعمال الرصف والتطوير بنطاق المحافظة للوصول لأعلى معدلات الإنجاز والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تفقد محافظ المنوفية أعمال الرصف والتطوير بطريق مليج – بركة السبع بطول 10 كم وبتكلفة (35 ) مليون جنيه ، تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكباري ،بحضور المهندسة مروة زهران رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم والمهندس محمد شاهين مدير عام هيئة الطرق والكبارى بالمنوفية ، حيث تم الإنتهاء من رصف الطريق بتقنية FDR بنسبة تنفيذ 100 % وجاري العمل حالياً بوضع الطبقة الرابطة بنسبة تنفيذ 50 % ومن المقرر الانتهاء من كافة الأعمال في غضون 4 أسابيع.

وخلال تفقده أعمال الرصف بطريق مليج لاحظ محافظ المنوفية وجود تراكمات للقمامة ونواتج هدم بمدخل القرية ، وعلى الفور قرر المحافظ إقالة رئيس الوحدة المحلية بقرية مليج لتدني مستوى النظافة وتقصيرها في أداء مهام عملها، مكلفاً وحدة التدخل السريع بالديوان العام برفع كافة التراكمات حفاظاً على المظهر الحضارى، كما شدد المحافظ على رئيس مركز ومدينة شبين الكوم ونائب رئيس المدينة لشئون القرى بتكثيف المتابعة الدورية لمنظومة النظافة بالقرى.

وهذا ويستكمل محافظ المنوفية جولته الميدانية بمركز ومدينة بركة السبع ، حيث من المقرر أن يتم تفقد أعمال الرصف ورفع كفاءة (10) شوارع بجوار مستشفي بركة السبع المركزي، كما سيتفقد أعمال توسعات محطة معالجة صرف صحي بركة السبع بتكلفة 130 مليون جنيه، وافتتاح كورنيش بركة السبع بعد تطويره.