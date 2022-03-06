الأحد 06 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إسدال الستار على فعاليات الدورة الـ26 لمعرض مسقط الدولي للكتاب

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

بعد عشرة أيام متواصلة من الزخم والوهج الثقافي، أسدل الستار مساء الخامس من مارس على فعاليات الدورة الـ26 لمعرض مسقط الدولي للكتاب التي انطلقت في 24 من فبراير الماضي وذلك في حفل الختام الذي أقيم في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض برعاية سعيد بن سلطان البوسعيدي وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للثقافة نائب رئيس اللجنة الرئيسية لمعرض مسقط الدولي للكتاب.

وأكد مدير معرض مسقط الدولي للكتاب أحمد بن سعود الرواحي في كلمة له أن دورة هذا العام من المعرض شهدت حضورا مميزا طيلة أيامه العشر، مشيرا إلى أن هذه الفعالية الثقافية الأبرز ليست مجرد سوق لبيع الكتاب بل فضاء تواصلي تتبادل فيه الأفكار والرؤى والتصورات في مختلف النواحي الثقافية والإنسانية.

وأوضح الرواحي أن ما يدل على ذلك التميز ليس عدد دور النشر بل ما يلحظه زائر المعرض من حرص أكثرها على تجويد هذه الدور لإصدارتها من مختلف النواحي تأليفا وترجمة وتحقيقا، وانتقاء الموضوعات والعناوين، والعناية حتى بطباعة الكتاب وإخراجه وتصميم أغلفته.

وأشار إلى أنه يضاف إلى ما سبق ما حفلت به أيام المعرض من فعاليات ثقافية وفنية اشتركت في إعدادها مختلف المؤسسات المعنية بالعمل الثقافي في سلطنة عُمان واستفادت منها مختلف شرائح جمهور المعرض.

وتضمن الحفل عرض فيلمين مرئيين الأول لمركز جليس للتواصل و تناول أبرز البيانات الإحصائية عن المعرض والثاني بعنوان /قصة المعرض/ يلخص أحداث المعرض وفعالياته لهذا العام، وقصيدة شعرية لمحافظة جنوب الشرقية ضيف شرف المعرض ألقاها الشاعر نبهان بن مسعود السلطي.

وقام وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للثقافة في ختام الحفل بتكريم محافظة جنوب الشرقية ضيف شرف المعرض في دورته الـ26 والجهات والمؤسسات المشاركة والداعمة للمعرض والجهات الإعلامية.

من جهته قام الدكتور محمد بن سعيد المعمري وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ورئيس لجنة المبادرات المجتمعية بلجنة معرض مسقط الدولي للكتاب، بتكريم عدد من المبادرات العُمانية التي شاركت في المعرض.

الجدير بالذكر أن المعرض في دورته الـ26 شهد تنفيذ 114 فعالية ثقافية، منها ٢٩ فعالية ثقافية لمحافظة جنوب الشرقية /ضيف شرف هذا العام/، و85 فعالية للطفل.

كما شاركت فيه 715 دار نشر منها 570 دار نشر بشكل مباشر، وغير مباشر و145 دار نشر عن طريق التوكيلات من (27) دولة، كما بلغت عدد المشاركات الرسمية من داخل وخارج سلطنة عمان 41 مشاركة، فيما بلغ عدد العناوين خلال هذه الدورة 361 ألفًا و 230 عنوانا.

فعاليات الدورة الـ26 معرض مسقط الدولي مسقط الدولي للكتاب سعيد بن سلطان البوسعيدي رئيس اللجنة الرئيسية

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وائل لطفي

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