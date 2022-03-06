سرعة الرياح تصل 70 كم.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم وخريطة سقوط الأمطار

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم الأحد، بالتزامن مع تعرض البلاد إلى منخفض جوي مصاحب لرياح جافة ونشطة محملة بكميات كبيرة من رمال المناطق الصحراوية، ما يتسبب في خفض مستوى الرؤية الأفقية.

حالة الطقس اليوم الأحد

وأوضحت الأرصاد الجوية، أنه درجات الحرارة تشهد ارتفاع ملحوظ اليوم على كافة الأنحاء، إثر تعرض مصر لمنخفض سطحى حرارى.

ويصاحب المنخفض الجوي رياحًا جافة ونشطة، مُحملة بكميات كبيرة من الرمال من المناطق الصحراوية، ما يؤدي إلى خفض مستويات الرؤية الأفقية على الطرق الصحراوية.

وتنطلق الرياح المثيرة للرمال والأتربة بداية من جهة الغرب، مرورًا بالمناطق الساحلية الشمالية الغربية وبعدها الوجه البحري، وصولًا إلى القاهرة الكبرى حتى محافظات شمال الصعيد، بحسب بيان حالة الطقس اليوم.

سرعة الرياح

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن تصل الرياح إلى حد العاصفة على سواحل مصر الشرقية وسيناء، ما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية .

وتتراوح سرعة الرياح ما بين 40 و50 كم/الساعة في محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.

فيما تتراوح سرعة الرياح ما بين 60 و70 كم/الساعة في الإسكندرية وسيناء والسواحل الشمالية.

خريطة سقوط الأمطار اليوم الأحد

وتوقعت الأرصاد الجوية تسقط أمطار بنسبة 30% من خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري، ووسط سيناء.

يأتي سقوط الأمطار نتيجة تحرك الجبهة الباردة من غرب البلاد والسواحل الغربية، والتى يصحبها نسب رطوبة عالية تؤدي إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الغربية، ثم تتقدم بعدها إلى داخل البلاد لتسقط الأمطار على الإسكندرية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية.