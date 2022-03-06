جهاز القاهرة الجديدة يضع خطة لرفع كفاءة الطرق والأرصفة

أعلن المهندس آمين غنيم رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، تنفيذ رفع كفاءة الطرق والأرصفة وغرف التنفيتش والجاليترابات والتدبيش ورفع كفاءة بعض واجهات العمارات وغرف المحولات من أكشاك الكهرباء بالحي بالتجمع الخامس ، موضحاً أن سيتم طرح تلك الاعمال من خلال مناقصة عامة من حساب مجلس الأمناء مدينة القاهرة الجديدة لشركات المقاولات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

وأوضح المهندس أمين غنيم أن يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر الجهاز بمركز تكنولوجيا المعلومات نظير سداد مبلغ 299 جنيها، موضحاً أن يقدم العطاء بمظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالى باسم المهندس رئيس جهاز في موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية.

وأشار رئيس جهاز تنمية جهاز القاهرة الجديدة، يرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي قدرة 100000 جنيه ويستكمل نسبة 5% من قيمة العطاء في حالة الرسو كتأمين نهائي، بينما تعقد جلسة الاستفسارات يوم الثلاثاء الموافق 8 مارس الساعة 12 ظهرا، بينما ستعقد جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الثلاثاء الموافق 22 مارس 2022 الساعة 12 بمقر الجهاز.

وأردف رئيس جهاز القاهرة الجديدة أن فئة التصنيف المناسبة للمناقصة الفئة السادسة مباني متكامل أو الفئة الثالثة أعمال تكميلية، موضحاً أن سيتم أخطار المقبولين فنيا بموعد فتح المظاريف المالية في موعد لاحق، حيث تخضع هذه المناقصة لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية التي ظلت تعمل بها الحكومة منذ 19 عاماً على أن يعمل بقانون الجديد بعد 30 سنة من تاريخ نشره وأن يصدره وزير المالية اللائحة التنفيذية خلال 6 شهور من تاريخ العمل به.

وتنص المادة 78 لجميع الجهات التي يطبق عليها القانون أن تتعاقد بينها بالاتفاق المباشر بواسطة السلطة المختصة بكل منها دون القيد بالإجراءات والحدود المالية المذكورة كما يجوز أن تنوب عن بعضها مباشر إجراءات التعاقد في معنية كما تسري هذه المادة على الهيئة العربية للتصنيع والهيئة العامة للإنتاج الحربي كما يجوز لأي منها إسناد التعاقدات المبرمة إلى أي من وحداتها التابعة.